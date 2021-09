Olvídate de los vestidos para ser la mejor invitada en una boda y apuesta por un traje con pantalón

Seguro que durante el fin de semana no has parado de ver bodas. Parece ser que durante todo el otoño e invierno, los enlaces atrasados se irán celebrando y por lo tanto, te llegará en breves alguna invitación o alguna amiga tuya. Para que no te pille desprevenida y ser la mejor invitada de la boda, apuesta por el traje con pantalón. Como todas las influencers no paran de asistir a bodas, tenemos una buena guía de cómo llevar el traje pantalón. Mira las últimas imágenes que publicó María García de Jaime con un traje espectacular. Fue una invitada de boda perfecta. La influencer escogió la firma Inés Martín Alcalde.

Ante eventos o bodas, se suele escoger siempre un vestido tanto corto o largo, pero esto está cambiando. Si quieres ser la más original de la boda, no pierdes la ocasión de usar un traje de chaqueta y pantalón. El punto a favor de esta combinación es el toque elegante que aporta a cualquier tipo de mujer. Da igual si tienes 20 o 60 años, este tipo de outfit está pensado para cualquier edad. Además son cómodos y favorecedores.

Durante esta temporada, los trajes de chaqueta pantalón no pasarán por alto. Mejor dicho, será la tendencia reina de este otoño. Por cierto, este tipo de conjunto añade un matiz de elegancia y por supuesto, un toque sexy y atrevido. Este tipo de trajes no solo son para bodas, también los puede usar para un evento de noche o una entrevista de trabajo. ¡Estarás perfecta!

Las americanas de los trajes son muy variadas: con hombreras, estampadas, monocolor o con muchos brillos. Al igual que con la parte de arriba, los pantalones son diferentes y muy llamativos.

Victoria Beckham es fiel a estos trajes y siempre que tiene un evento especial o una salida con amigas, usa un traje de chaqueta-pantalón. Desde hace un tiempo apuesta por un conjunto monocolor y en algunas ocasiones es el mismo tono pero con diferentes grados.

Mira qué bien le queda el traje en un blanco puro a Eva González. La presentadora escogió para la presentación del programa de La Voz, un conjunto elegante y cómodo. De esta manera, ya habrás comprobado que este tipo de trajes valen tanto para una boda, un evento importante o para ir a una comida con amigas. Son muy versátiles.

Si te has decidido por un traje americana pantalón, añade elementos diferentes como un chaleco, unos pendientes largos o un moño bajo. No hace falta recargar el outfit porque eliminarás la elegancia que consigue este tipo de prendas.

No pierdas tiempo y consigue un traje perfecto como el de Natalia Coll cuando fue a la boda de Marta Pombo.

