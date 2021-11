Cómo llevar las BOTAS DORADAS de ZARA que van a ser la estrella de todas las fiestas con un total look negro o unos vaqueros

Ya fueron la estrellas de las botas de Zara hace unas temporadas y ahora han vuelto en una versión renovadas. ¿Unas botas doradas? Eso es lo que pensé yo hace unos años, pero caí en comprarlas de rebajas y os prometo por Amancio Ortega que les he dado mucho más uso del que me prensé en un momento. Y aunque no lo creas no te sirve solo para un lookazo de fiesta, si no también para estilismos casuals del día a día.

Unas botas doradas que de día te puedes poner con nos vaqueros y una camisa blanca, camiseta o un jersey de lana gordito y ya le da el toque totalmente diferencial. Y de noche con un total look negro, ya sea un pantalón y un top, un vestidazo o una falda.

Botas doradas. FOTO: Zara

Se trata de esta bota alta en color oro con caña ancha, la parte superior de la caña ovalda y acaba en punta y tacón kitten para que sean súper cómodas.

BOTA PIEL DORADA (149€)

Botas doradas. FOTO: Zara