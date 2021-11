Amancio Ortega con un patrimonio de 67.000 millones se posiciona como la mayor fortuna de España

Las grandes economías a nivel mundial durante estos últimos años han sufrido una fuerte caída causada por la crisis sanitaria de la pandemia, en el que tanto grandes como pequeñas empresas han resultado afectadas. No obstante esto no ha sido así para todos, ya que el patrimonio de algunas de las mayores riquezas del país no han parado de ascender.

La lista “Forbes” española de las 100 grandes fortunas nacionales está encabezada un año más por Amancio Ortega, el fundador de Inditex, cuyo patrimonio asciende a los 67.000 millones de euros, seguida por su hija Sandra Ortega, el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino y el presidente de Mercadona, Juan Roig, con 6.300, 3.800 y 3.700 millones de euros respectivamente.

En el caso del dueño del 60% de Inditex, la fortuna ha ascendido 10.000 millones en comparación a la cifra de 2020, suponiendo a la equivalente que muestran los 52 millonarios siguientes de la clasificación. Tanto es así, que en esta semana, Ortega ha ingresado este martes 646,8 millones de euros por la segunda y última retribución del ejercicio que abonará la firma gallega a sus accionistas, generando este año un ingreso total de 1.293,6 millones de euros.

Por lo tanto, el liderazgo de Ortega se mantiene con mejores resultados que los del año pasado, en el que su fortuna fue 6.000 millones por debajo de la registrada en el 2019, debido a la gran influencia de la pandemia en la economía global.

Tras este primer puesto, la segunda fortuna del país se sitúa en manos de su hija Sandra Ortega, la cual acumula una fortuna de 6.300 millones de euros, superando en un 12,5% la del año pasado, seguida por el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, que supera en la lista al presidente de Mercadona, Juan Roig. En el quinto puesto se coloca el presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, que posee una fortuna de 2.700 millones de euros, el cuál entra por primera vez en el top-10 del ranking de Forbes.

Es por ello, que son estas cinco personas que encabezan esta lista las que concentran más del 50% del total de la fortuna con 83.500 millones de euros, en el que resalta el ascenso de la cuarta a la tercera posición del presidente de Ferrovial por el buen rendimiento de la compañía en Bolsa y su política de dividendos.

Tras la pandemia, estas grandes fortunas se han recuperado acercándose a los niveles previos a la crisis de 2018, según Forbes, en la que la riqueza acumulada durante este año de las cien personas más ricas, ha ascendido a 153.575 millones de euros, un 17% más que en 2020 y en la que las cien familias españolas más poderosas sumaron 198.430 millones, un 14,7% más que el pasado año. Esto supondría que de media, cada millonario ha aumentado su cartera en 565.000 euros diarios.

La lista 2021 la cierran José Riquelme, Joseba Grajales, Miguel Ángel y Mar García-Baquero, Jorge y Josep y Oriol Puig con 250 millones cada uno.

Refuerzo de energías renovables

Desde Forbes consideran que esta nueva edición es sin duda la “más verde”, ya que en la lista de este año las energías renovables se refuerzan con la presencia de personas como José Elías, accionista mayoritario de Audax Renovables con un beneficio de 900 millones de euros o el vicepresidente del consejo de Solarpack, José María Galíndez con una fortuna que asciende a los 400 millones. Asimismo, a estos les siguen Dolores Larrañaga, principal accionista de Solaria con 375 millones de euros o Enric Asunción, presidente y cofundador de Wallbox (325 millones), especializada en puntos de recarga para vehículos eléctricos. Por lo tanto estas nuevas 19 incorporaciones aportan una fortuna total de 2.800 millones de euros.

Madrid se sitúa en cabeza

Otro año más, es la ciudad capitalina la que vuelve a encabezar el ranking de las comunidades con más fortunas debido a una política fiscal agresiva que le ha permitido atraer riqueza del resto de autonomías. De esta manera, Madrid cuenta con 36 oriundos que acumulan un total de 32.825 millones de euros, pero suma otras 14 fortunas que tienen su sede principal en Madrid, aunque provienen de otras regiones.

Es el beneficio de Rafael del Pino, con 3.800 millones de euros el que lidera la lista de fortunas madrileñas, mientras que Dimas Gimeno, expresidente de El Corte Inglés, y Esther Alcocer Koplowitz, presidenta de FCC, se quedan a las puertas de los 100 españoles más ricos con 200 millones cada uno.

No obstante, no son sólo Madrid y Cataluña las principales autonomías en cuanto a riqueza acumulada se refiere, ya que el País Vasco y Murcia ganan gran peso. En el caso de Murcia, esta comunidad posee cinco de las 100 familias más ricas de España con una fortuna conjunta de 4.525 millones de euros, y tres de los 100 españoles más ricos. Mientras que en el País Vasco, se suman las fortunas de Daniel Maté, Juan Luis Arregui, Víctor Urrutia o las familias Sendagorta, Ormazabal y Zardoya.

Sin embargo, Baleares y Canarias se encuentran en la situación opuesta, cuyas fortunas provenientes del turismo se han visto afectadas por la crisis del coronavirus a pesar de su recuperación. Entre los empresarios canarios más destacados figuran Eustasio y Aurelio López, propietarios de Lopesan, y Wolfgang Kiessling, de origen alemán, promotor de Loro Parque.