Descubre la marca de bailarinas ‘made in Spain’ que han conquistado a la INFANTA SOFÍA y a TAMARA FALCÓ

Aunque no lo sepas, has visto estas bailarinas sin parar en el último año. Las que mejor visten en nuestro país, han caído rendidas a sus encantos. Y entre ellas, la Infanta Sofía o Tamara Falcó. Casi Nada. Por eso nosotras hemos querido descubrir quién hay detrás de esta marca ‘made in Spain’ que nos ha enamorado a todas. Se trata de Bárbara Bermejo que acaba de celebrar los diez años de vida de su firma, Quiero unas Bobo’s, que se ha convertido en una referencia en el mundo del calzado femenino.

La Reina Letizia y la Infanta Sofía durante el desfile del Día de la Hispanidad. FOTO: Chema Clares GTRES

Periodista de formación, antes de zapatera fue publicista. Mujer emprendedora y luchadora y su marca de zapatos Quiero unas Bobo’s, es claro ejemplo de ello. Con tienda en la calle Gabriel Lobo 14, en Madrid, y ocupando un espacio especial en el zapatero de la Infanta Sofía o Tamara Falcó.

Tamara Falcó en Madrid. FOTO: Gtres

¿Qué tal, Bárbara? Para quien aun no conozco vuestra marca, ¿nos la presentas?



Bobo’s nació como una marca de bailarinas Made in Spain que reinventó la clásica bailarina de ballet delicada y atemporal. Hoy podríamos decir que somos una marca de referencia en este tipo de calzado, sumando cada año algún modelo nuevo a la familia. Después de 10 años trabajando, hemos incorporado nuevos modelos a nuestra colección, tenemos botas, zapatos de cordones, sneakers, algunos modelos con tacón… siempre realizando modelos que respenten nuestro ADN, reinventamos los clásicos porque queremos que todos nuestros modelos sean atemporales y sirvan de fondo de armario de la mujer a la que nos dirigimos, una mujer femenina, delicada, elegante, salvaje, urbana, inteligente, divertida y rebelde y, por encima de todo, con personalidad propia y actitud. Es una mujer que cultiva su discreción para ser más visible porque sabe que su estilo no dejará a nadie indiferente.

Y que mejor escaparate que la Infanta Sofía luciendo uno de vuestros modelos en el Día de la Hispanidad.



Todos sabemos que desde hace tiempo la Casa Real apoya a marcas españolas de moda y que su Majestad concretamente elige el producto español para asistir a sus eventos. Tenemos una gran industria y nadie mejor que ella para servir de altavoz del producto nacional. Yo sabía que conocían mi marca y que algunos modelos encajaban tanto a la Reina, como a las Infantas, así que podría ser que en algún momento pudieran llevarlos. Fue una sorpresa maravillosa ver a la Infanta llevando mi calzado en un día tan importante y con tanta repercusión mediática.

¿Cuándo se pusieron en contacto desde la Casa Real para comprar vuestros zapatos?



Un tiempo antes del Día de la Hispanidad hablaron conmigo para decirme que les gustaba mi marca y realizaron un pedido de algunos zapatos. Fue algo muy especial y todo un honor que la Casa Real se fijara en mi marca.

Se cayo hasta la web, tuvisteis que poner el modelo en preorder... ¿Qué impacto ha tenido que los luciera la Infanta Sofía?



La web se cayó por el volumen de visitas y no tanto por las ventas. De hecho, ahora que ha pasado un mes desde que la Infanta lució mis Bobo’s, puedo decir con datos que la repercusión ha sido mucho más alta a nivel de imagen y reconocimiento de marca, que comercial. Creo que fue una suerte que eligiera Bobo’s para llevarlas justamente en un día en el que la familia Real es absoluta protagonista y, además, se comenta tanto qué eligen para vestir.

Y dejando a un lado a la Casa Real, como marca que objetivos y proyectos tenéis para terminar este 2021 y empezar 2022



Acabo de lanzar mi primera colección de sudaderas y para mí esto ha sido un gran reto. Salir del mundo de los zapatos y explorar el mundo del textil ha sido un proyecto muy bonito que espero que guste. Además mi intención es ampliar equipo e invertir en capital humano para poder seguir calzando a muchas mujeres los próximos años.

¿Como os ha afectado la pandemia? ¿Y cómo habéis conseguido sobrevivir?



Pues la pandemia llegó en el momento en el que la marca crecía más deprisa y supuso un freno, pero ahora con el tiempo creo que también ayudó a consolidarnos y poder pararnos a pensar. De todas formas, Bobo’ s es una marca 100% digital que, a pesar de tener tienda física en Madrid, centra su estrategia en la venta online, algo que en la pandemia creció. Y mucha gente que nunca antes había comprado online, desde el confinamiento lo hace. Así que para nosotros la pandemia tiene un sabor agridulce a nivel empresa.

Si alguien descubre ahora vuestra marca, ¿qué modelo seria el primero que tendría que incluir en su zapatero?



Creo que para sentir la esencia Bobo’s el primer producto debería ser alguna de nuestras bailarinas. Y concretamente alguno de nuestros 2 modelos más icónicos, el modelo My Mom, una bailarina con reminiscencia a los años 90, de punta redondeada y con escote cerrado, o nuestro modelo 1950, mucho más escotadas y acabadas en punta. De todas formas, nos gusta tener opciones para todo tipo de mujeres y todos nuestros zapatos tienen una clara esencia de nuestra marca.