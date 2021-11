TAMARA FALCÓ se ha marcado el LOOKAZO del fin de semana para pasear por Madrid y encima con falda ‘made in Spain’

No hay día que aparezca Tamara Falcó y no sea para darnos una nueva lección de estilo. No tenemos ninguna duda de que va a estar en todas las listas de las mejores vestidas de España en este año, pero parece que quiere ganar posiciones y en este final de año está haciendo más números aún con los estilismos perfectos que nos está dejando. Y este último no podía ser menos. Un look de esos que veremos perfectamente este domingo de paseo por Madrid o en una comida con amigas. Tendencia pura y dura. Y encima apostando de nuevo por marcas españolas. ¡Bravo!

Esta vez, Tamara Falcó ha lucido una camisa vaquera que ha combinado con una falda midi estampada con flores y bajo asimétrico de la marca española, EseOEse, que ha combinado con un fino cinturón marrón con apliques en plata y en turquesa.

Y aunque por las fotografías no se puede ver del todo, parece que Tamara Falcó ha combinado este look con una botas de caña altas negras. ¿Quieres copiarla? Aquí tienes la falda.

FALDA MIDI ESTAMPADO FLORAL ASHLEY (59.90€)

Falda flores. FOTO: eseoese