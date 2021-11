Marta Lozano tiene el plumas azul cielo de Bershka para hacer viral cualquier tipo de look incluso uno deportivo

No podemos negar que este invierno los plumíferos están en su mejor momento. Si tienes que escoger uno, el más viral de este invierno que combina con todo, incluso con un look deportivo es el que usó Marta Lozano. La influencer está actualmente de viaje en Londres y aparte de hacer increíbles fotos, sus looks son analizados por todas. Ella llevó el famoso plumas azul cielo de Bershka. Seguro que has oído hablar de esta prenda, porque no para de salir por Instagram y en el street style de cualquier ciudad. Incluso la influencer más top del momento, Emili Sindlev ha caído en la tentación. ¡Normal!

Si todavía estás con tus compras de Navidad o de Black Friday, no dudes en añadir a la cesta el plumas más bonito del 2021. Tiene todas las cualidades que buscas en este tipo de piezas: cómodo, el color del momento, calentito y económico.

Al igual que el título de Marta Lozano en la fotografía de Londres: Confirmamos que es el plumas definitivo. Por cierto, esta prenda es una mezcla entre cazadora puffy y un plumas. ¿Por qué nos gusta tanto? Principalmente por el efecto nylon.

CAZADORA PUFFY CORTA EFECTO NYLON (29,99 €)

Cazadora azul cielo. FOTO: Bershka

Plumas puffy azul cielo. FOTO: bershka