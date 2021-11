Cinco compras básicas para ser sexy y atrevida en invierno sin pasar frío

Este viernes comienza el Black Friday y seguro que ya tienes en tu lista de compras, todas las prendas que necesitas para este invierno y para el verano del próximo año. Habrás añadido sudaderas, medias de lana o abrigos acolchados muy largos, pero te faltan varias cosas. Aunque las temperaturas están bajando y parece que llega de nuevo Filomena, tienes que añadir vestidos, faldas o tops atrevidos y sensuales para este año. No puedes olvidar la gran cantidad de eventos que vas a tener esta Navidad y por lo tanto, necesitas conjuntos que tengan un efecto de atención inmediata.

Piensa en qué looks escogen las celebrities para deslumbrar en la red carpet. Ninguna de ellas usa capas largas y sus vestidos son muy cortos, eso sí, cuando acaban de posar se ponen al momento el abrigo. Lo mismo tienes que hacer tú, cuando entres o salgas de un local. El mejor abrigo para ir con ropa sexy es uno muy largo, acolchado y oversize. De esta manera, estarás calentita en todo momento y nunca pasarás frío. ¿Recuerdas el abrigo que llevó Grace Villarreal para ir a Disneyland París? Esa prenda tiene que ser tuya, para llevar debajo un vestido impactante.

Singer Becky G at the American Music Awards (AMA) on Sunday, Nov. 21, 2021 in Los Angeles. FOTO: OConnor / AFF-USA.com GTRES

Becky G fue así de espectacular a la gala de American Music Awards este domingo. La cantante demostró que el frío no existe y presumió de pierna y escote. Al igual que ella, muchas cantantes también mostraron su espectacular figura en la red carpet. Por cierto, no podemos dejar pasar el espectacular look que Aitana llevó a los premios de los 40 Principales.

Singer Aitana Ocaña at photocall for 40 Principales Music Awards in Mallorca, on Friday 11 November 2021. FOTO: GJL GTRES

El total look blanco es la opción preferida desde hace unos meses por las famosas. Este color añade un toque elegante a cualquier prenda y por ese motivo, puedes ir con un buen corte en la falda de la pierna.

¿Quieres ser atrevida este invierno? Mira las cinco prendas que no pueden faltar en tu cesta de la compra este Black Friday.

VESTIDO LENTEJUELAS DRAPEADO (39,95€)

Vestido con brillos metálicos. FOTO: Zara

¿Un vestido para Nochevieja? Zara de nuevo soluciona todas nuestras dudas.

TOP ESCOTE DRAPEADO TIRANTES (17,99 €)

Top de tirantes en rosa. FOTO: Pull&Bear

Un top siempre tiene que estar en el armario. Si escoges este color, apuesta por un total look del mismo tono.

MINIFALDA CON ESTAMPADO (25,99 €)

Minifalda con estampado noventero. FOTO: Mango

¿Sigues la corriente noventera? Esta falda con logos de Mango es la compra perfecta para un outfit atrevido y además actual. Piensa en cómo te quedará esta falda con unas botas XXL.

CINTURÓN ANCHO DE PIEL (39,99 €)

Cinturón para pecho de cuero. FOTO: H&M

Si eres de camisa blanca y no sales de esa zona, añade este cinturón de H&M. Cambiará al completo tu look y estarás muy sexy.

BOTAS ALTAS XXL (86.95€)

Botas negras con tacón fino. FOTO: NA-KD

Unas botas altas es un clásico en un conjunto atrevido. No tengas miedo a subirte a unos buenos tacones, porque ahora todos son cómodos y prácticos.