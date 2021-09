Alba Díaz tiene la clave para llevar un pantalón deportivo en septiembre y no perder estilo en ningún momento

A principios del 2020, ya te advirtieron de la llegada chándal. Después del confinamiento habrás escogido una moda más cómoda, en otras palabra, este tipo de prendas no se van a ir con tanta facilidad. Durante la temporada primavera-verano 2021 se coló mucho tipo de pantalón jogger entre las colecciones y seguro que algún pantalón de este tipo has llevado. Por ese motivo, no los pierdas porque volverás a llevarlos para tú vuelta a la oficina. ¿Cómo conseguir un buen look deportivo? Alba Díaz tiene la llave que abre la caja del misterio de cómo ir bien vestida llevando ropa deportiva.

Quien no tenga una relación amor-odio con los pantalones deportivos es mentira. Si eres de las que todavía no confía en los grandes beneficios que tiene este tipo de prenda, solamente mira cómo de cómoda y guapa está Alba Díaz en su último outfit que subió a Instagram. ¿De verdad qué no te imaginas con este pantalón deportivo trabajando en la oficina o en una comida con amigas?

Después de ver cómo creó su look Alba Díaz ahora quieras su pantalón. Tienes que buscar entre las múltiples opciones deportivas que tiene la firma PrettyLittleThing. La marca de Estados Unidos que arrasa entre las influencers de Reino Unido y ahora en España. ¿No recuerdas algunos vestidos coloridos de Dulceida? Eran de PrettyLittleThing.

PANTALÓN STONE CASUAL (17,50€)

Pantalón de lino. FOTO: prettylittlething

Como nos encantó esta firma, te enseñamos dos opciones más para estrenarte o seguir mejorando tu look deportivo.

PANTALÓN CON CINTURA ALTA (14,00€)

Pantalón en color marrón. FOTO: prettylittlething

PANTALÓN EN ROSA PASTEL (14,00€)