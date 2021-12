DIEGO CARTÓN: “El mundo de la música puede llegar a ser muy frustrante, pero si es tu pasión tienes que confiar porque al final las cosas llegan”

“Si vuelves por Madrid, acuérdate de mí”. Difícil no acordarnos de Diego Cartón y de su nuevo single ‘Joder como te echo de menos’. Y es que cuando un artista pone el corazón de esta forma tan desgarradora en una canción, es imposible que no llegue, te desgarre el alma y se convierta en banda sonora de tu vida. Más aún cuando este tímido asturiano llega acompañado de la voz de su compañero de vida y de música, Luis Cepeda. El programa de televisión ‘La Voz’ los unió hace ya unos cuantos años y desde entonces se han convertido casi en almas gemelas. Comparten la pasión por la música, casi tienen la misma edad y los dos son esos chicos tímidos de sonrisa picara que conquistan a sus legiones de fans. Una timidez para charlar con nosotros que desaparece totalmente cada vez que se suben juntos a un escenario, Diego a la guitarra y Luis a la voz. Hasta ahora, que han querido compartir este nostálgico tema para gritarle al mundo uno de los ‘joder’ mejor cantados de la historia.

Aunque de pequeño dudó entre dar patadas a un balón o hacer sonar su guitarra, ahora a sus 33 años ya lo tiene más que claro. La música es su vida. O su vida gira alrededor de la música. Una pasión que ha convertido en trabajo tocando y componiendo para grandes artistas de nuestro país. Pero como a todos, a Diego Cartón la pandemia le sacudió y ahora quiere dejar su escudo de protección a un lado para salir de su zona de confort y pasar a un primer plano para volver a apostar por su proyecto personal. Y joder, menos mal que lo ha hecho, porque la industria musical de nuestro país lo estaba esperando con los brazos (y los oídos) abiertos.

Apuntad su nombre, porque este guaje tiene un sueño y mucha pasión para dar que hablar con su disco en 2022. De momento, podéis leer nuestra charla con Diego Cartón y escuchar en bucle ese ‘Joder como te echo de menos’ que todos hemos sentido alguna vez. Sí, tu también, no te escondas. ¡No te pierdas la entrevista de Lifestyle con Diego Cartón!

¿Qué tal Diego? ¿Cómo estás?

Pues muy feliz con el nuevo single pero congelado con este frío que hace en Madrid (risas).

Pues entonces eres de los míos, pero tu eres asturiano, tendría que gustarte el frío...

Soy asturiano, pero no muy normal. No me gusta el frío, no me gusta la sidra...

Vamos, que eres un asturiano rarito...

(Risas) ¡Exacto!

Hace ya un mes de este ‘Joder, como te echo de menos’ y está siendo un éxito brutal. De ahí la felicidad que me comentabas.

Muy contento la verdad. Y más con una canción que escribí más o menos hace un año. Ya en su momento subí un avance a Instagram y vi que a la gente le gustó mucho. La alegría es doble, después de tanto tiempo conseguir la colaboración con Luis, que yo se lo propuse y él dijo que sí desde el primer momento porque le encanta el tema. Además del buen rollo que se creó desde el primer momento con la canción aunque es un tema triste y al final ves que se hace grande y que la gente la acoge tan y tan bien, es brutal.

La escribiste hace un año, entiendo que es basada en una historia personal, ¿en qué momento vital salió?

En un momento personal un poco delicado, complicado. La canción habla de una relación muy intensa pero breve, que por mucho amor que haya la cosa no funciona y al final se acaba. Y pasa el tiempo y aunque sepas que esa relación no funcionaba y no tenía futura, la echas de menos. Supongo que mucha gente se sentirá identificada porque es una cosa que nos ha pasado a todos o a la mayoría.

Eres de los que compone más cuando está jodido entonces.

(Risas) Es verdad que soy bastante tímido, no me gusta hablar de mis cosas. Por eso muchas veces cuando me pasa algo complicado me lo guardo y lo plasmo en una canción. En cambio, cuando me pasa algo más alegre sí que se lo cuento a todo el mundo. Por eso, igual sí que tiendo a escribir sobre momentos más complicados pero también es verdad que quiero cambiar un poco esa dinámica. No quiero hacer todo canciones tristes y que luego la gente venga al concierto a llorar. Quiero escribir de cosas bonitas, que la vida también es alegre.

Por lo que me cuentas, entiendo, que escribir para ti es una terapia para sacar los sentimientos que te cuestan más expresar por tu timidez.

Totalmente, como dices es una terapia porque cuando lo sacas consigues sentirte de otra manera en cuanto a eso que estás sintiendo o viviendo. Porque cuando te lo guardas todo al final acabas explotando por un lado o por otro. Sacarlo en canciones, me ayuda mucho.

Al ser tan reservado, te llama tu gente y te pregunta que porqué no le has contado eso que te estaba pasando y que ahora se tienen que enterar por una canción.

Me preguntan, pero como me conocen que soy tan reservado y no quieren hurgar en la herida, ya se hacen una idea de lo que me ha pasado al escucharla. Igual es un problema mío, porque quiero dar siempre la imagen de que estoy bien y eso al final no es sano, a lo mejor debería cambiarlo.

‘Joder, como te echo de menos’, tu ‘joder’ en este tema y el de Vanesa Martín en ‘La Piel’, creo que son los ‘joder’ mejor cantados de la historia.

Cuando lo compuse pensé que era difícil poner ese ‘joder’ era peor por tema de marketing, pero es que es tan sincero y sentía tanto ese “joder, como te echo de menos” que no lo podía evitar. Creo que así la gente conecta mucho más, porque cuando tu eres totalmente sincero contigo mismo llega mucho mas.

Una canción tan personal y tan sincera, a veces es difícil compartirla con otro artista...Pero tú decides compartirla con compañero de vida y de música, Luis Cepeda.

Cuando subí el avance a Instagram, a Luis le gustó tanto que me la pidió para subirla él también y luego la hemos ido tocando en sus conciertos... Entonces cuando se lo propuse fue todo muy natural, fue un día de grabación en estudio y de pasarlo bien porque somos amigos.

¿Y cómo se vive el fenómeno fan de Cepeda? Porque siempre que lo entrevistamos, se lo comentamos, que no hay artista que nos revolucioné tanto las redes sociales como él. ¡Es una locura!

¡Lo de Luis es muy fuerte! Tiene un ejército brutal en Twitter y en Instagram tremendo, que además de ser muy extenso, se organiza muy bien y aún tienen más visibilidad. Obviamente, todo lo que haces con Luis te genera un tráfico orgánico que es bestial.

Antes me decías que eras muy tímido, entiendo que desde que estás al lado de Luis aún te paran más por la calle. ¿Cómo lo llevas?

Depende, hay gente que te para y no sabe muy bien quién eres pero te ha visto con Luis, otros que te paran para decirme que una de mis canciones le llegó mucho por algún motivo y aunque sea tímido (risas) eso siempre gusta escucharlo. Cuando estaba en ‘La Voz’ también me pasó que había mucha gente que me paraba para hacerse una foto sin tampoco saber muy bien quien era. Y eso sí que no me gusta.

Y ahora que hablas de ‘La Voz’, cómo decides presentarte siendo una persona tan tímida a un programa de televisión de tal alcance.

¡Ya! (risas) La verdad es que yo no pretendía presentarme pero fuero desde el programa que me escribieron y yo no quería, pero insistieron tanto que al final me decidí y la experiencia fue muy positiva. Yo tenía otra visión de estos programas y al final fue todo lo contrario. Ahí conocí a Luis Cepeda, también conocí a Iván Herzog que ahora también es el pianista de Luis. Y después de salir de ‘Operación Triunfo’ nos llamó para su gira, así que a partir de ese programa surgió todo.

Entonces, ¿te volverías a presentar sin dudarlo?

A toda la gente que me pregunta le digo que se presente, no tiene nada que perder. Es una gran experiencia y te expande tu forma de ver la música, trabajar en televisión... todo es positivo.

Y después de ‘La Voz’ dejaste a un lado tu carrera personal para trabajar más para otros artistas, hasta la pandemia... Entiendo que todo lo vivido te sacudió un poco como a todos y dijiste, si no lo hago ahora a lo mejor mañana ya es tarde.

¡Totalmente! De forma natural, a partir de la gira de Luis, de otros trabajos para otros artistas en estudio...Saqué mi faceta más de guitarrista.

También por tu timidez a lo mejor, que es más fácil estar en un segundo plano, en esa zona de confort.

Puede que esté más cómodo no siendo la cara visible de un proyecto, sí, puede que tengas razón. Pero es lo que decías que la pandemia nos paró a todos y tuvimos tiempo de sobras para pensar. Tenía ganas de volver a ser yo la cara visible y aquí estamos con el segundo single de avance como el disco. Pero la idea es esa, ir sacando más temas antes del disco.

¿Ya ha fecha para el lanzamiento del disco?

(Risas) No te puedo dar fecha...

¿Segundo cuatrimestre del 2022?

Como muy tarde, sí, esperemos si todo va bien.

La pandemia te sacudió para volver a apostar por tu proyecto, pero tú la música la llevas en la sangre. Hasta hay una foto tuya de pequeño con una guitarra que es más grande que tú...

Sí, no sabía ni cogerla pero yo lo intentaba. Aunque bueno de pequeño quería ser futbolista.

Dos cosas complicadas escogiste, ¿eh? Futbolista o cantante, apuntabas maneras...

Sí, tampoco se me daba mal. Pero luego llegaba a casa y de forma natural cogía la guitarra. Y ya como adolescente ya vi que era mi vocación. Pero siempre como una cosa natural, sin presión.

Te iba a preguntar que hubieras sido si no fueras músico, pero ya me ha quedado claro que serías el nuevo David Villa, el ‘guaje’ del Sporting de Gijón.

(Risas) ¡Sí! Pero era muy complicado, aunque siempre he pensado que no me podría dedicar a una profesión con un horario marcado de oficina. Necesito un trabajo creativo que me de libertad, es mi forma de ver la vida.

Vamos, que no paras de pensar en música 24/7.

Sí, me paso el día haciendo música, ya sea para mí o para otros artistas. De pensar, de componer, de grabar...Todo relacionado con la música a mi me atrae y me gusta. No solo yo con mi proyecto, es lo que me hace feliz y me hace levantarme por la mañana.

Me decías al principio que querías dejar de hacer solo canciones tristes, ¿ya han empezado a salir esas más alegres y positivas?

Alguna hay en el disco y quiero seguir por ese camino. Si das un concierto no puede ser todo el rato el mismo punto emocional porque dejas de escuchar.

Y ahora que si no me equivoco tienes 30 y pocos años...

¡33! (Risas)

Pues ahora con 33 años, ¿qué le dirías al Diego de 15 años que dudaba entre ser futbolista o cantante?

Es complicado, eh? Supongo que le diría que hiciera lo que le gusta, que a veces es complicado vivir solo haciendo lo que te gusta, tienes muchos momentos de duda pero le diría que siga con lo que estaba haciendo porque lo está haciendo bien. Es verdad que tuve muchos momentos de dudas, de decir ya tengo una edad y tengo que centrarme y tener un sueldo y una carrera normal. Pero le diría que no dudara, que siga que al final las cosas irán bien. Si crees en lo que estás haciendo, te gusta, tienes pasión y se te da bien, sigue que al final llegan las cosas.

Ese es el consejo que te darías tú, pero algún consejo que te hayan dado en estos años y te haya marcado.

Mi padre iba mucho en esa línea, sobre todo cuando me veía en momentos bajos. Me escucha tocar, pero me veía triste porque no me salían las cosas, pero el me decía que no me preocupara, es un mundo que puede llegar a ser muy frustrante pero que alguien cercano venga y te diga que lo haces muy bien y que sigas por ese camino, no hay mejor apoyo ni consejo. Te dicen que al final llegaran las cosas y puede que en ese momento no te lo creas, pero confía en ellos porque ven cosas que muchas veces nosotros mismos no las vemos.