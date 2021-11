ANTONIO JOSÉ: “Este disco me ha regalado de nuevo la vida y me ha hecho renacer”

Porque la edad no va unida a la madurez. Y Antonio José nos lo ha demostrado hace ya tiempo. Pero ahora más aún, si es posible. Tocar fango, para resurgir con más fuerza. Como artista y como persona. Hundirte, pasar un mal año, dejar de creer en el amor hasta que duela en lo más profundo de tu ser. Que te vean llorar, abrirte en canal, en piel y en alma. En esa bonita y jodida noria que es la vida a veces. Pero todo el dolor nunca es en vano. Y a Antonio José le han salido esas alas para volver siendo más él que nunca con ‘Fénix’. A aprendido a quererse a él mismo, y esa sin duda, es una de las tareas más difíciles que tenemos en esta aventura que se llama vida. Y una de las lecciones más bonitas.

Antonio José nos regala en su nuevo álbum ‘Fénix’ un mensaje de vida, lleno de madurez y desnudando el alma, aunque parezca imposible, más aún. Porque en la vida, hay que compartir lo bueno y lo malo, y él lo hace en un disco lleno de colaboraciones que se convierte en el trabajo más completo de su carrera hasta la fecha. ¡No te pierdas nuestra entrevista con Antonio José!

De ‘Antídoto’ a ‘Fénix’, una vez más, la música ha sido tu mejor antídoto para resurgir aún con más fuerzas de tus propias cenizas tras un duro año.

Sí, un disco que para mi es súper importante. Diría que el disco más especial de toda mi carrera, sin ninguna duda. Estoy muy contento de haber podido cumplir los plazos de terminarlo. La última vez que te vi, te comenté que no sabía si lo iba a sacar a final de año, si iba a conseguir llegar o no, pero mira. Una vez más, parece que noviembre se está convirtiendo en un mes importante de lanzamientos para mí y la verdad es que estoy muy contento del trabajo que hemos hecho. Todas las expectativas que tenía puestas en este álbum se han cumplido una por una.

Hablabas tu ahora de la última vez que nos vimos, me dijiste textualmente: “va a ser un disco muy bonito, lo tengo que decir y sinceramente le digo a mi público que va a ser un álbum que les va a remover muchísimo el corazón y el alma”. Y tenías toda la razón.

(Risas) He creado un disco muy de casa, para que todo mi público y todo el público nuevo que vaya llegando, se sienta muy identificado con cada una de estas canciones. Es un disco muy de piel que tengo muchas ganas de que lo conozcan, lo he desnudado un poquito pero aún queda todavía mucho por descubrir. Espero que me traiga cosas bonitas. Este disco ya me ha regalado todo lo que me tenía que regalar, y ahora que sea mi público el que pueda hacer de él un disco más especial. Porque al fin y al cabo, hasta que un disco no sale o una canción no sale, es tuyo. Y cuando ya sale, deja de ser tuyo para ser de todas las personas que hacen de ello su propia historia.

“Un disco más piel que nunca”, y eso es mucho decir, porque siempre nos tocas el corazón y la fibra más sensible con tus canciones.

Porque ha sido un año muy complicado, ha sido un año que me ha removido mucho por dentro y bueno, todo eso está plasmado en este disco. Para mi es una obra muy completa, yo diría que la más completa de todas. He tenido el tiempo, los lugares, el remordimiento que también forma parte de un proceso que te hace crecer en lo personal y en lo profesional. Y digo remordimiento porque me han resonado muchísimas cosas que no he tenido la suerte de hacer en otros discos. Era algo que tenía ahí, como espinitas clavadas, y en este álbum he tenido la suerte de poder hacer cada una de esas cosas que me habían faltado en trabajos anteriores. La verdad es que he tenido a compañeros increíbles como Alejandro Fernández, Morat, San Luís, Andrés Cepeda y productores como David Santisteban, Ludovico, que desde el primer día que hable con ellos me dijeron que sí. Y este disco tiene eso, que hemos conseguido cosas imposible y a mi me ha regalado de nuevo la vida y me ha hecho renacer, sin ninguna duda.

Y además te abres más que nunca, desnudas el alma...

Sí, aquí no he tenido miedo y cuando he hecho otros discos siempre he dicho que me había desnudado, pero era a medias y ahora me he dado cuenta. Hay cosas que a veces no había contado, pero en este disco tenía la necesidad de hacerlo, de hacerme eco de todo lo que he vivido este año. También una transición en mi vida personal importante y está plasmado aquí. Lo he hecho con el propósito de ayudar y de servir como ejemplo a muchas personas. Y espero que entiendan el mensaje que hay oculto en este disco. No tan oculto, pero que ayude, que para eso está la música.

Antonio José presenta su nuevo álbum, 'Fénix'. FOTO: Universal

Un año duro, hay que tocar fango del todo para conseguir desnudar el alma como nunca antes y volver a resurgir.

¡Claro, claro! De eso trata este disco, por eso he puesto el título a este disco, ‘Fénix’. Y creo que es importante en la vida para el crecimiento de una persona, verse es una situación difícil. Ahora, más que nunca, puedo decir que verdaderamente he hecho lo que quería hacer. He hecho un trabajo del que estoy súper orgulloso, que nunca he contado algo con tanta alegría y bueno tengo nervios. Tengo nervios de este lanzamiento porque es muy importante para mí. El más importante de mi carrera hasta el momento y tengo muchas expectativas puestas en este álbum.

En el tema con Andrés Cepeda dices, “no fue en vano todo el dolor”.

De todo se aprende y yo creo que cuando más aprendemos es en los momentos malos. Obviamente, nunca es en vano nada de lo que sufrimos en la vida y todo pasa por algo.

Tengo que decir que yo ya he sido de las afortunadas que ya ha escuchado el disco, y llevo en bucle desde hace unos días. Y te voy a decir mi sensación, que a lo mejor me dices que estoy loca... Pero me da la sensación que es la noria de la vida, esa montaña rusa del amor. Pasas por todos los ciclos, enamorarte, el desamor, el momento de decir que lo he superado pero aún tengo ese rencor dentro que no me deja avanzar, y ya acaba con esa recuperación, el aprenderse a quererse a uno mismo para poder enamorarse de otra persona.

¡Qué guay! Me alegro muchísimo de que hayas entendido perfectamente el motivo de este disco. Yo creo que todos en la vida pasamos por esa etapa, creo que es necesaria y justa. Y sí, básicamente es eso. La vida misma de una persona hecha canciones y explicita ahí, en un disco.

La vida hecha canciones en 11 temas, pero me han chivado que te ha costado cerrarlo, hasta el último momento has estado cambiado canciones y ‘Por mil razones’ entró una semana antes del cierre.

¡Sí, es la última! Y te lo iba a decir, ‘Por mil razones’ está justamente en medio del disco porque es la canción que cambia por completo la transición del álbum, el mensaje. Yo creo que es una canción muy fresca que refleja todo lo que yo soy, más que nunca el deje andaluz. Y tiene un motivo muy bonito, algún día lo contaré. Ahí está, es una canción que para mi significa muchísimo y es como un poquito la más favorita de todas, y la que más disfruto. De verdad que me alegro un montón de que hayas entendido perfectamente el mensaje de este disco.

Bueno, voy a respetarte este “algún día contaré el mensaje bonito” de este ‘Por mil razones’, aunque como periodista me dejes con todas las ganas de conocerlo. Pero yo tengo la sensación que es el cierre de ciclo del que hablábamos antes, este me quiero y ya puedo volver a amar. Dices, “medio muerto y hecho mierda llegué a ti”. Podría perfectamente cerrar el disco.

El disco tenía que cerrarlo con ‘Vamos’ porque es una canción muy positiva y se la canto a mi público. Se la canto a la gente que escuche mi música. Tenía que terminar de esa forma que vamos a disfrutar muy mucho en los directos.

Hablando de directos, en el concierto de Madrid justo después de publicar ‘Te han visto llorar’, te rompiste totalmente al cantarla en un escenario por primera vez... Hiciste llorar a todo el teatro.

Sí, sin ninguna duda, ‘Te han visto llorar’ es la canción más importante para mí en mucho tiempo. Yo creo que me costó mucho abrirme, fue la primera canción con la que volví a empezar a escribir y bueno, es una canción muy significativa en mi vida y muy personal. A veces duele escucharla, pero es eso, somos los que somos y hay que expresarlo al mundo. Al fin y al cabo, yo siempre digo que los artistas somos comunicadores y tenemos que transmitir todo ese tipo de sensaciones y ese tipo de vivencias para que sirvan de ayuda a otras personas.

Cuando nos presentabas ‘Te han visto llorar’, me decías, mi abuelo siempre me ha dicho que los hombre también lloran...

¡Claro!

En ese momento que estás en el escenario y te rompes como artista y como persona, ¿cómo haces para volver, retomar la canción y seguir con el concierto?

Porque es tu trabajo, tu vida y está tu público ahí y hay que seguir siempre. La vida es eso, hay que seguir, estamos aquí de paso y hay que seguir. Y tenía ganas de cantarla, como tu decías era la primera vez que la cantaba en un concierto. Esa canción siempre va a estar muy al fondo de mi corazón.

En la nota de presentación del disco dicen, “Antonio José más maduro que nunca”. Y eso ya es decir, porque a tus 26 años, has sido siempre muy maduro desde pequeño.

Viene un disco de corazón, viene un disco de persona, dejándonos de tonterías. Sin filigranas ninguna, un disco de directo puro, de alma, de piel. Y para mí, transmitirlo en este momento es algo magnífico. Este disco me ha ayudado muchísimo, ha sido mi terapia, mi psicólogo, y aquí está, ya lo tengo.

Y en que momento decides tener tantas colaboraciones en un disco tan personal. Porque a veces es más difícil compartir con otro artista temas tan propios y tan de alma y piel.

Es tan personal, es tan mío, que de alguna manera tenía que compartirlo. Las cosas de uno hay que compartirlas, no puedes ser egoísta. Y cuando se comparten, se enriquecen mucho más. Pero todo en esta vida, no solo la música. Cuando algo es tan tuyo, compártelo, no te lo guardes para ti porque lo estás cerrando. Y todos los artistas con los que tengo la suerte de compartir este disco, han entendido perfectamente lo que estaba haciendo, en el momento en el que estaba y han querido sumarse y estar conmigo para acompañarme de la mano.

El lanzamiento de ‘Fénix’ llega de la mano de Morat con el single de ‘Lo que hará mi boca’ y escuchándolo la verdad es que me ha sorprendido mucho. Por qué un tema con Morat, es tan difícil que no suele solo a ‘Morat’ con su sonido tan particular... Y habéis conseguido que suena a Antonio José y su deje andaluz y al sonido tan propio de Morat.

(Risas) ¡Muchas gracias! Ha sido un reto súper chulo, ellos escriben también sus canciones, producen sus temas, pero obviamente, la hemos escrito juntos y es muy nuestra. Cuando la escribíamos yo les contaba mi historia y le dimos forma a a un sentimiento y a una sensación que yo estaba viviendo en ese momento y que pudimos hacer canción. Se llama ‘Lo que hará mi boca’ y espero que a todo el mundo le guste un montón. Yo no puedo estar más contento de compartir con ellos una canción, por fin, y de que esté en mi disco.

¿Y por qué habéis decidido que sea este el single que se lanza con el disco?

Porque esta canción tiene un mensaje que viene de la mano de ‘Te han visto llorar’ y de ‘Tal Vez’, y bueno si pones toda la atención del mundo, te vas a dar cuenta que viene muy agarradita de la mano y de la historia que van contando.

Pues lo voy a volver a escuchar atentamente (risas). Y me decías antes que estabas muy nervioso ante el lanzamiento del disco este viernes. Al ser tu disco más personal, ¿es la vez que más nervioso estás?

Sin duda, sí. Más nervioso, con más tensión y también lo estoy disfrutando más. Tenía un montón de ganas de poder salir, de volver a la rutina, de presentar este trabajo que me hace tan feliz. Y esos nervios que de alguna manera los había perdido un poquito, siempre están, yo siempre digo que cuando no tenga ese cosquilleo en la barriga es que no siento lo que hago. Pero a veces como se suavizan con el tiempo, con la monotonía, te vas acostumbrando... ¡Y jode un montón acostumbrarse! Cuando el ser humano ya tiene lo que quiere, deja de valorarlo. Y todo este tiempo me ha servido para darme cuenta de muchas cosas y una de ellas es sentirme un privilegiado por estar haciendo lo que amo. En este disco me voy a dejar la piel y el alma para llegue a muchos oídos.

Y ya para terminar, si tuvieras que decirle algo al Antonio José de ese momento que lo estaba pasando tan mal, que dejó hasta de escribir canciones... ¿Qué le dirías?

¡Te quiero! Le diría te quiero, sin ninguna duda.