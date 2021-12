Toda la inspiración que necesitamos para NAVIDAD es NURIA ROCA con jersey de rombos y falda roja

¿Aún no habéis elegido los looks para Navidad? ¡Tranquilas! Nuria Roca nos ha dejado la mejor inspiración posible en su aparición anoche en ‘El Hormiguero’ tanto para la cena de Nochebuena como la comida de Navidad. Un estilismo que no puedes ser más navideño, más tendencia y más perfecto mezclando dos prendas que nunca hubiéramos pensado. Bueno, mejor dicho, dos estilos. Pero ya sabemos que a Nuria Roca le encanta jugar con la moda y lo ha vuelto a hacer. Falda de efecto piel roja midi tan en tendencia y un jersey de rombos en tonos marrones y grises. ¡Y lookazo!

La buena noticia es que nos ha inspirado al máximo, la mala es que las dos prendas son de Benetton y en web están agotadas, pero igualmente os dejamos la referencia por si las encontráis en tienda física.

Jersey de cuello cisne con rombos (89,95€)

Jersey rombos. FOTO: Benetton

Falda de tubo de tejido revestido (59,95€)

Falda roja. FOTO: Benetton

Y es que ya sabemos que no hay nadie como Nuria Roca para combinar prendas que parecen imposibles entre si pero ella siempre lo hace y sale triunfadora.