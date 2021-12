Anita Matamoros nos devuelve a los años 2000 con este mono vaquero

Aunque estemos metidas de pleno en plena época navideña, y los estilismos festivos a base de lentejuelas, terciopelos, trajes de dos piezas y vestidos de aire nocturno en general parecen ser los únicos protagonistas de la moda imperante, lo cierto es que hay vida más allá de esto, y los looks diarios también son una preocupación y un quebradero de cabeza, especialmente por los cambios de temperatura entre unas horas y otras del mismo días. Así que sin que sirva de precedente hoy hemos querido traerte una prenda que en principio no tiene nada que ver con estas fechas, pero que por el contrario estamos seguras que no te quitarás hasta que llegue el verano. Y se lo debes a Anita Matamoros.

La influencer ha querido sorprender a sus seguidores con su última foto de Instagram en la que ha lucido una de las prendas más dosmileras, el mono vaquero. Anita ha elegido un diseño de cremallera y manga corta con corte campana de Revolve.

Peto vaquero de manga corta, de Show Me Your Mumu (219 euros)

Y para completarlo la estudiante de diseño ha tirado de accesorios muy característicos de aquella década, como las botas de plataforma o el cinturón XXL. Hasta el look beauty a base de dos coletas y de inspiración colegiala seguía la misma estética.