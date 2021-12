María Pombo y el top de lentejuelas de Name The Brand que es un auténtico flechazo por tener todas las tendencias del 2021

Hace menos de 24 horas y María Pombo nos ha enseñado cómo tiene que ser un top con lentejuela elegante y a la vez con un toque glam. En la última imagen subida por la influencer en Instagram, hemos descubierto comprobado que toda la nueva colección de Name The Brand es perfecta para cualquier cena de Navidad o esa gran fiesta que tendrás en Nochevieja con tu familia y amigos. ¿Sabes lo mejor? Este top sigue disponible y todavía no está agotado, por lo tanto no pierdas tiempo y corre a por tu prenda. Sienta genial con un pantalón de tiro alto de terciopelo o una falda mini noventera.

La lentejuela es un básico en épocas festivas y más si dentro de dos semanas ya estaremos de vacaciones. La firma de María Pombo, está arrasando porque aparte de tener todas las prendas que necesitamos en el armario, nos hace crear looks diferentes y tener mayor inspiración.

Metálica, lentejuela, manga larga y volantes son las características para sentir un auténtico flechazo por este top. Esta prenda pertenece a la colección “Party”. ¡No pierdas detalle!

BLUSA ROMA (89,95€)

Blusa de lentejuelas. FOTO: Name the Brand

Blusa de manga larga con volantes. FOTO: Name The Brand