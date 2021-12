Anita Matamoros tiene la prenda más inesperada y original para salir de fiesta, los leggins de charol

Siempre a la búsqueda de nuevas prendas y tendencias con las que sorprenden y destacar, no podemos dejar la oportunidad, especialmente en estas fechas, de poner el ojo detalladamente sobre todos los looks festivos que desde hace ya algunas semanas nos están dejando nuestras influencers favoritas. Aunque hay una clara predilección por estilismos tan clásicos de esta época como los vestidos negros, la ropa de lentejuelas, o este año la aparición de las plumas como detalle de plena de actualidad, hay veces que también buscamos opciones menos habituales para conseguir un outfit que no sea como los demás.

Y acabamos de encontrar nuestra última inspiración para lograrlo en el look de fiesta de Anita Matamoros. La influencer ha compartido en su red social una combinación nada esperada y especial a base de chaqueta tipo bomber de largo crop en amarillo intenso y la prenda que más nos ha llamado la atención, unos pantalones tipo leggins de cintura muy alta y en charol marrón, que además son de una de las marcas a la que más recurren las instagrammers para lucir sexis y elegantes en todos sus eventos, House Of CB. Pero tenemos una mala y una buena noticia, y es que aunque el modelo concreto que lleva la hija de los televisivos colaboradores no está disponible actualmente sí que hemos encontrado el mismo modelo en color negro, mucho más posible y versátil.

Pantalones de charol brillante con una cintura súperalta, de House Of CB (91 euros)