PAULA ECHEVARRÍA se apunta a la sudadera más viral de la temporada para llevarla con los pantalones de piel más en tendencia

‘Mírala, mírala, mírala...’ y no, no nos referimos a la mítica Puerta de Alcalá, si no a la sudadera más viral de la temporada a la que también se ha apuntado Paula Echevarría. Pero el frío es menos frío con la sudadera más viral del momento que ya ha conquistado a Sara Carbonero, a Pilar Rubio y ahora también a Paula Echevarría. ¿Aún no la has visto? ¡No me lo creo! Estamos hablando de esta sudadera de manga larga y color melocotón con la palabra ‘HOPE’ bordada en relieve en la parte central del pecho. ¿De dónde es la sudadera? De Sandro.

Paula Echevarría es otra de nuestras celebrities que cae rendida ante la pieza estrella de la nueva colección de Sandro: la icónica sudadera HOPE que da nombre a la nueva campaña de otoño/invierno 2021. Esta sudadera orgánica color camel y corte oversize es todo lo que necesitas para darle la bienvenida a la Navidad y al invierno.

SUDADERA CON MENSAJE (175€)

Sudadera Sara Carbonero. FOTO: Sandro

Y no nos puede gustar más el rollazo que le ha dado Paula Echevarría que la ha combinado con unos pantalones de piel tan en tendencia, zapatillas blancas, un abrigo midi de paño y gorra para pasear por las navideñas calles de Madrid.