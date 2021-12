¿Se ha rapado CRISTINA PEDROCHE? Estas son todas las pelucas que ha usado para jugar al despiste con su look para las Campanadas

Los ‘haters’ dirán lo que quieran, pero Cristina Pedroche siempre nos ofrece uno de los mejores momentos de moda del año. Y nosotras estamos deseando saber que vestido elige para despedir este 2021 y dar la bienvenida a 2022. ¿Preparados para las Campanadas? Cristina Pedroche sí. Y aunque este año está centrando la expectación de sus seguidores en su corte de pelo y no en su vestidos, aquí nosotras lo estamos esperando más que las doce campanadas.

Este año el misterio es doble puesto que no solo promete arriesgar una vez más con su estilismo, también se ha atrevido a cambiar de peinado para una de las noches más especiales del año. El pasado jueves, Cristina Pedroche dejaba sin palabras en ‘El Hormiguero’ con un nuevo corte de pelo: un ‘bob’. Pablo Motos, no pudo evitar preguntar a Cristina sobre su look y el vídeo que había publicado días antes en las redes donde aparecía en el reloj de la Puerta del Sol, a punto de raparse la cabeza.

Cristina Pedroche explicó durante la entrevista que había usado una peluca para mantener la incógnita de su cambio de look hasta la noche del 31 de diciembre. “No quiero que se vea lo que hay debajo. Todavía no”. Del corte ‘bob’ a una melena rosa ondulada y diferentes juegos en sus Stories de Instagram.

“Yo ahora quiero que la gente piense que me he cortado mucho, que me he cortado poco, que no me he cortado nada o que me he arrepentido de cómo me queda”, dijo Cristina Pedroche en su programa en La Sexta.

Lo que está claro es que este año no solo hay expectativa por el vestido de Cristina Pedroche, si no también por su corte de pelo. ¿Se ha rapado Cristina Pedroche? Durante las Campanadas lo sabremos.