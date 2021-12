CARMEN LOMANA nos fascina con esta blazer de marca española que las mujeres más pijas agotarán en enero

Necesitamos que termine ya el año y empezar 2022 con los mejores looks. Y como no, Carmen Lomana siempre es una de la mujeres más elegantes de España y una vez más lo ha vuelto a demostrar con este estilismo que nos ha enseñado en sus Stories de Instagram. Hay pocas diseñadoras en España que hayan conseguido lo que esta aristócrata en apenas un par de año. Y es que Inés Domecq con su firma The IQ Collection ha logrado algo casi inaudito, posicionarse como una de las marcas más deseadas y admiradas entre la jet set española. Tal ha sido su éxito que incluso la Reina Letizia ya se ha animado a lucir alguno de sus diseños.

Si hace unos días Carmen Lomana lucía un vestido por debajo de la rodilla bicolor en marino y vichy con cuello redondo y manga larga que ha combinado magistralmente con unos salones destaponados kitten heels en blanco y negro y uno de sus accesorios favoritos, un broche tipo joya. Hoy luce una blazer de la firma de Inés Domecq.

Carmen Lomana en su cuenta de Instagram. FOTO: @carmenlomana

CHAQUETA KIKA (150€)

Chaqueta Kika. FOTO: The IQ Collection

Esta chaqueta tipo blazer bicolor negro y teja con botones en parte frontal. Falsos bolsillos en la parte frontal.