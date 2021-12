Vicky Martín Berrocal confiesa cómo consiguió perder 20 kilos

Gente

Hace muy pocos días veíamos a Vicky Martín Berrocal de lo más enamorada posible con su pareja en el cumpleaños de Tamara Falcó y lo cierto es que también llamaba la atención el vestidazo de su propia firma que lucía la diseñadora después de haber pedido unos kilos, tal y como aseguraba ella misma.

La diseñadora ha estado presentando ‘Más grande que yo’, una campaña que visibiliza la obesidad como enfermedad y confiesa en redes sociales cómo consiguió bajar de peso: “Me preguntáis mucho cómo he conseguido bajar 20 kilos y estar más sana: el primer paso es pedir ayuda y acudir a un profesional”.

Un tema del que también ha hablado en una entrevista con Chance, en la que desvela “yo he vivido toda una vida a régimen, mi efecto yoyó es increíble y he hecho barbaridades. He vivido en mis carnes el preguntar qué has hecho para perder peso en dos meses y es una locura porque el efecto rebote ha sido brutal. Además de eso, nunca me he mantenido bien, nunca he estado sana. Era una cuestión de perder, pero cuando hoy me paro aquí es que no es una cuestión física de sentirte bien en una talla, que haya que tener un cuerpo perfecto y yo he defendido a cualquier mujer sea la talla que sea”.

Y es que Vicky recalca a dicho medio la importancia de tener información al respecto cuando estamos pasando una etapa así: “Yo he tenido una talla 38 y una 46, y he sido feliz, y mi objetivo dedicándome a la moda es vestir a cualquier mujer que entre por la tienda, y me da igual como sea. No miro a nadie mejor o peor, cada uno es libre de ser como quiera ser, pero es concienciar de algo que no tenemos información y es realmente que no es tener kilos, no es querer acercarte a lo que te venden sino que es un tema de salud”

“Es algo que yo tampoco lo tenía, yo no tenía esa información y no fui consciente hasta que me di cuenta que me afectaba y que me costaba levantarme de un sofá, que no dormía, que subir dos peldaños era una vida, que pasé el Covid, me hice una analítica y eso era un descontrol absoluto entonces dije que si no estoy bien ya no puedo dar tumbos”, sentencia.