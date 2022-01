Conocemos los secretos que tienen las mujeres francesas para vestir elegante y con glamour todos los días de la semana

Nadie puede negar que Sylvie, de ‘Emily in Paris’ es la mujer con ese toque chic parisino que nos gustaría tener. En cada escena de la serie, (sabiendo que tiene grandes estilistas en la serie) aparecía como si nada por la oficina con traje de dos piezas. Un look básico, que las mujeres francesas lo convierten en auténticos outfits de red carpet. Tanto Sylvie como Philippine Leroy-Beaulieu, la actriz de la serie, ha puesto en el foco la gran cuestión que nos hacemos todas, ¿cómo logran tener esa elegancia diferente y natural sin apenas ningún esfuerzo?

¿Recuerdas el mono negro en la escena de Versalles o la blusa estampada animal print que lleva Sylvie? Ambas piezas son básicos de fondo de armario, que todas podemos tener esas prendas y además están rebajadas, pero está claro que nos falta conocer qué secretos tienen las francesas. ¡Sigue leyendo!

Ese ‘je ne sais quoi’ que tienen todas las francesas es fácil de resolver si recurres a expertos en moda. En La Razón Lifestyle hablamos con estilistas con el fin de conseguir algo del estilo de las francesas. Nos han desvelado algunos misterios que parecían más complicados.

TOTAL LOOK BLACK

El negro nunca falla y es uno de los secretos de las francesas cuando no saben qué combinar. “En esos días que no sabes cuál es el mejor look, las parisinas suelen recurrir al negro”, indica Gracia Hernán, estilista en firmas de moda. “¿Quién no tiene un pantalón y jersey negro en el armario? Todo el mundo y, por ese motivo, es muy fácil copiar”, reafirma Gracia.

LAS PLUMAS NUNCA PUEDEN FALTAR

Una de nuestras influencers y francesas favoritas es Sabina Socol. Ella está ahora embarazada y no pierde el estilo en ningún momento. Según López Ortiz, profesor de estilismo en TikTok “las parisinas tienen una de las mejores cualidades a la hora de vestir: nunca renuncian a las tendencias”, y a su afirmación confirma que “el acabado de las plumas es un must. Recuerda un poco a esas épocas en su máximo auge del Moulin Rouge”

ESCOTE DE ESPALDA

No importa que nieva en la calle, las francesas sí pueden llevar un buen escote en la espalda, lo harán. Gracia Hernán explica que las francesas prefieren el escote por detrás que por delante. Es un acabado más sugerente y por supuesto, crean un look con un efecto sensual sin provocarlo”. “Nos encanta a los estilistas, la forma que tienen las francesas de hacer este escote porque suelen crearlo con un pañuelo atado al cuello y con un lazo por detrás”, argumenta.

CAMISA BLANCA, SIEMPRE

El último secreto de las francesas y que también lo tienes tú, está construido en la camisa blanca. “Una de las prendas que siempre soluciona un look de urgencia es una camisa blanca”, describe López y recalca que las francesas utilizan con mucha frecuencia la camisa blanca porque “ayuda a su estilo effortless chic y combina con todo, desde un vaquero alto hasta una minifalda”.