Tres tendencias claves y atrevidas que llevarás la próxima temporada primavera-verano 2022

¿Crees que es demasiado pronto para hablar sobre tendencias del 2022? Nunca es tarde para saber cómo serán las prendas, los tonos o estampados. Conociendo las tres tendencias que serán las dominantes en nuestras marcas favoritas, conseguirás ser la primera en todo e incluso te pedirán ayuda. Por cierto, hemos captado estas tendencias gracias a la imaginación y poder creativo que tienen los diseñadores en las Semanas de la Moda de París, Londres, Madrid o Milán. Al observar cuáles fueron los looks más llamativos, nos hemos fijado en qué estampado fue el más repetido o cuál fue el color más usado en la gama cromática. Si has sido fiel a la programación de los desfiles y has visto todas las imágenes del street style de las mejores ciudades de la moda, tendrás alguna intuición de qué tendencias serán las básicas en el armario el próximo año.

A continuación te contamos qué tres tendencias son claves, atrevidas, diferentes, elegantes y básicas. Conociendo esto, te servirán estas claves como un mapa guía para ir navegando entre tantas propuestas. No te preocupes, no hace falta que sigas buscando, ya que hemos concentrado todo lo que hemos visto y después de varias horas de debate, tenemos la resolución final. Coge papel y boli, no puedes perder detalle de nada.

Minifaldas

Ya te lo hemos advertido, la minifalda triunfó en el desfile de Dior en Milán y ahora verás esta prenda todo el rato en tus marcas de confianza. La minifalda para el 2022 será muy corta, pero que muy corta. Algunas de estas faldas te recordarán a esas prendas tan pequeñas que parecían cinturones en los inicios del 2000.

FALDA CORTA JOYA (29,95€)

Minifalda de tiro alto. FOTO: Zara

Muchas flores

Si este otoño e invierno el estampado más usado está entre animal print, vichy y formas geométricas, el próximo año no tendrás el problema de tener que decidir. Las flores teñirán todas tus blusas, faldas, pantalones, zapatos e incluso los bolsos. De las propuestas que vimos con esta nueva tendencia, nos decantamos por Lanvin. Presentó este estampado de una forma muy elegante y natural, nada cargado.

MONO FLUIDO WIL-FLOWERS (115 €)

Mono ligero con estampado floral. FOTO: Bimba & Lola

Tejido vaquero

El denim es el tejido más usado por todo el mundo. Si miras en el armario de una mujer de 20 años y luego en otro de una mujer de 50 años, ambas tienen alguna prenda vaquera. Loewe en París declaró con su gran colección SS22, que la moda aunque es cíclica tiene básicos que nunca envejecen. El tejido vaquero estará por todas partes y no podrás escapar. Por cierto, si encuentras una prenda vaquera con el color blanco (tono del 2022) ya sí que serás la reina de la moda.

CAMISA RELAXED LEVI’S® MADE & CRAFTED (120,00 €)