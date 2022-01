9 anti propósitos de año nuevo

Dicen que sólo el 8% de los neuróticos que abrazamos las New Year Resolutions cumplimos alguna más allá de los seis meses y que un 25% las abandona la primera semana bajo un nubarrón de emociones negativas, así como remordimientos y culpa… Francamente, no sé cómo pudo establecerse la insoportable premisa de que toda persona civilizada, debe dormir sus ocho horas, hacer una hora diaria de ejercicio, leer dos horas, pasar tres horas de calidad con sus hijos o en su defecto, familias, amigos… tener buen sexo con resultado en orgasmo, pasar un rato a solas, respirando a lo zen, además de trabajar, por supuesto (en trabajos agradables, exitosos) y, ah… ¡lo más importante!, o al menos lo más indignante…¡comerse una manzana!, cada día…

Yo me río, amigues, pero como buena control freak que soy, he sufrido y sufro las consecuencias de esta inhumana y fatua auto exigencia con altos niveles de estrés, donde no creo que toda esa energía ni ese esfuerzo vayan en la dirección correcta. Por tanto, este año que comienza, he decidido rebelarme contra toda esta casquería psicológica y emocional y destruir en mi cabeza y en la suya, si me lo permiten, los mierderpropósitos de año nuevo. ¡Vamos allá!: