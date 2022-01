Tener y no tener estilo (Primera parte).

Se habla mucho y mal, queridos amigues, de tener o no tener estilo y me temo que se hace casi siempre desde el materialismo y la más absoluta vulgaridad. No es posible ser elegante, ¿saben? desconsiderando a los demás. Hacer sentir bien a los que nos rodean, o no hacerles sentir mal (algo muy parecido a la caridad) es un principio básico en lo que entendemos por corrección. La delicadeza de una sociedad es un indicador de su evolución intelectual y moral y el buen estilo de una persona habla inequívocamente de su entendimiento y su sensibilidad.

Yo que soy muy de las formas, de la solemnidad y de la ganancia antropológica, tengo claro que sin estas pautas reinaría el caos, la fealdad, la confusión y la incomodidad; por tanto, con vistas al nuevo año, comparto con ustedes las que considero faltas de estilo verdaderamente chirriantes. Podrán comprar más ropa que Meghan Markle y recauchutarse como Mickey Rourke, pero les prevengo, desde el cariño y la observación, si practican estas desatinadas costumbres no tienen ustedes ni un ápice de estilo: