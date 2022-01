Los vaqueros de confianza de Sara Carbonero son anchos, los que mejor sientan y te hacen el look con la camisa más básica

¿Buscando tus vaqueros de confianza? Sí, esos que te pones todos los días que no sabes que ponerte, que sientan como un guante y que te hacen sentir mucho más segura y confiada te pongas lo que te pongas. Pues Sara Carbonero ya los ha encontrado, son de tiro alto y anchos y además son de ‘efecto tipazo’. Una de esas prendas básicas que no faltan en el armario de ninguna chica, da igual cual sea su estilo de vestir, su edad o el año en el que estemos. Los vaqueros son los pantalones que nunca faltan en el armario y esta temporada aún más cuando el tejido vaquero es más tendencia (si eso es posible) que otros años. Y como no, Sara Carbonero siempre hace magia y moda con todo lo que se ponga y ayer por la tarde lo volvió a demostrar con este look de lo más básico pero que ella le da su propio rollazo para entrevistar a Edurne en su programa de Radio Marca.

Unos pantalones vaqueros de pernera ancha con forma de A desde la cadera hasta el tobillo con raya de planchado y bolsillos de plastrón frontales que les otrogan ese aire 70′s sin ser de campana. Esos vaqueros anchos que sientan bien a casi todo tipo de cuerpo y aunque esta temporada los vaqueros rotos van a ser la estrella de la temporada, estos también le van a hacer sombra. Y ya sabemos que Sara Carbonero es fan de todo los vaqueros y también de los más rotos. Sí, esos que nuestras abuelas nos preguntarían si hemos pagado por eso. Tendencia amigas, tendencia.

El reto es que esos vaqueros XXL que has incorporado a tu armario sean lo más favorecedores posibles y, para ello, has de encontrar el que mejor se adapta a tu figura como ha hecho Sara Carbonero. Porque no te equivoques en pensar que todos son iguales, y otro de los errores es pensar que los vaqueros anchos no favorecen y que siempre es mejor llevar pitillos para marcar figura.

La periodista toledana los ha combinado con una simple camisa blanca con rallas azules y cuello mao. Y como no, el collar favorito en las últimas semanas de Sara Carbonero, cuerda negra larga con una bota cowboy en color plata. Y es que si no os habéis enterado aún, la tendencia de estilo vaquero va a pisar con mucha fuerza esta próxima temporada y ya ha llegado a las nuevas colecciones de Mango y Zara.