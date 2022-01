El mono vaquero de Pilar Rubio es la prenda más versátil de la temporada

Generalmente asociamos el denim con pantalón vaquero, uno de los fondos de armario por excelencia de cualquier guardarropa femenino, tan útil y ponible como una camisa blanca. Pero lo cierto es que este tejido da para mucho más allá, y si sabes elegir bien la ropa y el color no hay temporada que se le resista. Los tonos muy claros lavados a la piedra son perfectos para llevarlos en forma de prendas ligeras, shorts o incluso pantalones largos anchos y fluidos. Para el invierno los petos, y los modelos oscuros de pernera ancha y larga son los mejores para ir a trabajar o pasear por la ciudad.

Pero, ¿y el entretiempo? Pues aunque todavía no ha llegado nosotras queremos adelantarnos a él tomando nota del último look de Pilar Rubio. Y no, nos referimos a su último cambio de color de pelo, si no al estilismo que ha compartido en su cuenta de Instagram, en el que la periodista luce fabulosa gracias a un sencillo mono vaquero que junta todas las tendencias en una sola prenda. Por un lado lo firma un marca española de ropa sostenible, Bluyins. Por otro lado respira pura estética de los 2000 gracias a los pantalones tipo cargo con bolsillos. Y por último incluye unas cremalleras en el bajo que permiten convertirlo de corte jogger a campana.

Mono denim de tejido reciclado, de Bluyins (89,95 euros)

Pilar ha decidido lucirlo en clave deportiva con unas sencillas zapatillas de botín en color totalmente blanco, otra de las tendencias que más fuerte estaño pisando esta temporada.