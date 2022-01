Hablemos de las botas cowboy más bonitas que llevaremos en primavera (y parecen caras) pero son de Stradivarius

¿Amantes de las botas cowboy? Si eres de nuestro clan, prepárate porque vas a sentir un flechazo de amor profundo por estas de nueva colección de Stradivarius que son todo lo que necesitamos para lucir en primavera con nuestros vestidos favoritos y shorts vaqueros en verano. Que sí, que ya sabemos que estamos con tres grados ahora mismo en Madrid pero nosotras solo podemos pensar en el buen tiempo y en el calorcito para ponernos estas botas cowboy de Stradivarius que parecen caras pero cuestan menos de 60 euros.

Unas botas de mujer estilo cowboy con detalle de apliques bordados en la caña de la bota y tiradores en los laterales de la bota. Ya nos imaginamos caminando con ellas por las calles de Madrid con todos nuestros vestidos negros y shorts vaqueros.

Botas cowboy bordados (59,99€)

Botas cowboy. FOTO: Stradivarius

Botas cowboy bordados (59,99€)

Botas cowboy. FOTO: Stradivarius

La mala noticia es que ya tienen lista de espera en la web de Inditex, pero bueno nosotras ya nos hemos apuntado para ser las primeras en añadirlas a nuestro vestidor. ¡These Boots Are Made for Walkin!