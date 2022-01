Que todos los viernes sean de fiesta si es para copiarle a Tamara Falcó el lookazo con mono ‘made in Spain’ y de rebajas

Amigas, que ya es viernes y aunque yo esté a escasas horas de que me pongan la tercera dosis de refuerzo contra el coronavirus (Moderna), sí yo no soy Djokovic ni Paz Padilla, ahora mismo solo puedo pensar en que todos los viernes sean de fiesta después de ver el lookazo que se marcó anoche Tamara Falcó en ‘El Hormiguero’. Eso sí, no os voy a negar que tenía un ojo puesto en la eliminación de Copa del Rey del Barcelona y otro en el programa de Antena 3. Y es que los jueves se han convertido en nuestro día favorito si es para ver los estilismos de la marquesa de Griñón en la televisión. Porque cuando se junta con la estilista del programa de Pablo Motos, Montse Nieto, solo puede surgir la magia. Aunque la mala noticia de la noche fue que Nuria Roca no nos pudo dejar uno de sus estilismos atrevidos ya que estaba en casa con covid, eso sí, se encuentra bien y nosotras le deseamos que se recupere lo antes posible.

Pero no solo de su estilismo, también nos sorprendió que Tamara Falcó expresara estar preocupada por Pablo Urdangarin tras las fotos de Iñaki Urdangarín con Ainhoa Armentia. “Sobre todo estoy pensando en los hijos. He visto a un chico muy educado hablando y me ha dado pena. No dejan de ser sus padres. Ha dicho que pese a todo se mantendrían unidos y es lo que más me ha chocado. Me ha dado pena”.

Stories de Tamara Falcó en 'El Hormiguero'. FOTO: @Tamara_falco

La hija de Isabel Preysler regresaba al programa para participar como cada jueves en la tertulia de actualidad, y de nuevo nos dejaba un auténtico lookazo que inspira de cara a esos eventos que tendremos dentro de pocas semanas y con un guiño total de la moda patria pues todas las prendas son “made in Spain”.

El mono de Tamara Falcó. FOTO: Amateur

Tamara Falcó ha apostado por un mono y un top de la firma española Amateur. Un look muy estiloso formado por top de tejido de tulle negro transparente y elástico con detalle, un modelo muy sencillo de silueta entallada, manga larga y cuello a la caja que está en rebajas, cuyo precio era de 79 euros y ahora es de 71 euros. También de rebajas está el mono negro de Tamara Falcó que es perfecto para cualquier invitada de invierno. Un mono en crepe negro con chaleco negro en forma pico con dos botones dorados en el centro y abotonado con botones de terciopelo negro a pantalón. Pantalón de cintura alta con cierre de cremallera y pliegues en delantero y bolsillos. De 219€ ahora con las rebajas se queda en 185€.