El jersey de punto elegante existe y lo hemos encontrado en ZARA para lucirlo con los LEGGINGS SIN EDAD más en tendencia de enero 2022

Jerséis hay muchos, pero no todos tan elegantes como este de Zara. Y nos lo ha descubierto nuestra influencer más 50 favorita. Sí, estamos hablando de Carmen Gimeno que ya se ha marcado el primer look de 2022 para hacernos necesitar con todas nuestras fuerzas este jersey de jacquard de punto de Zara. ¿Esperar a rebajas? Pues no sabemos si este jersey va a llegar a las ansiadas rebajas de Zara porque ya tiene lista de espera en varias tallas en su web.

El detalle del jersey que más nos ha gustado, además de su estampado y sus colores, es el cuello subido tan elegante.

JERSEY PUNTO JACQUARD (39,95€)

Jersey Jacquard punto. FOTO: Zara

Jersey Jacquard punto. FOTO: zara

Jersey Jacquard punto. FOTO: Zara

Carmen Gimeno lo ha combinado con unos leggings de efecto campana tan en tendencia este 2022 y unas bailarinas negras de charol.