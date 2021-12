Navidad y moda son ISABEL PREYSLER y TAMARA FALCÓ celebrando las fiestas en Miami para convertirse en la máxima inspiración para 2022

Lo decimos siempre y no nos falta razón. No se puede ser más elegancia y más moda que Isabel Preysler y su hija Tamara Falcó y una vez más lo han vuelto a demostrar para terminar este año 2021. Y lo ha hecho, nada más y nada menos, desde Miami, donde toda la familia ha viajado para pasar la Navidad con los hermanos de Tamara. ¡Qué vivan las fiestas! Madre e hija han derrocado estilo y nos han dejado unos looks que podrían ser pura inspiración para todas las invitadas de verano en 2022. Aunque ya os digo, que eso de pasar la Navidad en verano a mi siempre se me hará muy extraño. Donde se pongan unos jerséis navideños que se quite el resto.

Tamara Falcó ha lucido un vestido de la diseñadora de lujo Johanna Ortiz. Una prenda que sería perfecta para cualquier invitada de boda en verano de 2022.

Mientras que Isabel Preysler ha optado por un look en tonos claro, compuesto por un pantalón color crema de vestir y una camisa fluida en los mismos tonos.

Y como buenas detectives de la moda, hemos encontrado el vestido de Tamara Falcó. Un diseño con la silueta asimétrica característica de la marca, esta vez en un estampado inspirado en las festivas estrellas cubanas y la vida de la ciudad. Para un look elegante en una salida nocturna, úselo con unos delicados tacones de tiras y joyas de plata, explican en la web de la firma.

Paint The Town Red Midi Dress (1.795€)

Vestido Tamara Falcó. FOTO: Johanna Ortiz

Eso sí, si el vestido es una maravilla, también lo es su precio.