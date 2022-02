Febrero es VICKY MARTÍN BERROCAL con el look más básico y en tendencia con blazer de ‘efecto tipazo’ y vaquero de toda la vida

No se puede ser más tendencia que ella, da igual el mes o la estación del año, Vicky Martín Berrocal siempre rezuma moda, elegancia y tendencias con todos sus looks. Y no sé si penaréis lo mismo, pero desde su cambio de look con la melena mucho más corta, la sevillana aún luce con más clase cada estilismo que se pone. Para muestra un botón. Y es que Vicky nos ha dejado esta entrañable fotografía en blanco y negro junto a sus amigos en su cuenta de Instagram y nos ha vuelto a inspirar con unos de esos looks básicos que todas tenemos en nuestro armario y a los que recurrimos siempre que no sabemos que ponernos, pero ella lo ha vuelto a elevar a tendencia y a moda.

Vicky Martín Berrocal ha lucido un estilismo perfecto para estos primeros días de febrero con las temperaturas más altas de lo normal en la mayoría parte de España. Y que gusto amigas, rozar ayer casi los 20 grados en Madrid con un día de lo más soleado. Y para estos días, nada mejor que una blazer que te haga por completo el look y ella lo sabe y nos lo ha vuelto a demostrar.

Tres prendas básicas que toda mujer tiene en su armario pero que Vicky Martín Berrocal consigue elevarlo a la máxima potencia. Y es que la moda también es mucho de actitud y poderío y de eso a la diseñadora sevillana le sobra. Por eso, ha querido lucir una blazer entallada con botones dorados, camiseta blanca básica y unos vaqueros de esos de toda la vida que seguro que son unos de los favoritos de su armario.

¿Calzado? Pues no sabemos con que lo ha combinado Vicky Martín Berrocal pero nosotras apostamos que para la noche con unas sandalias de tacón y para el día con unas zapatilla blancas.