Necesitamos (muy mucho) el mono vaquero de Vicky Martín Berrocal para llevarlo con jersey de cuello alto los días más fríos

¿Otro lookazo de Vicky Martín Berrocal? Otro a la vista. Aunque eso sí, nosotras seguimos flipando con lo bien que le queda a el nuevo look a Vicky y no es lo único que tiene en común con Pilar Rubio que también ha estrenado nuevo look. Si el otro día era la presentadora la que nos enamoraba con un mono vaquero de manga larga, hoy hace lo propio la diseñadora sevillana pero ella hace lo propio con una versión en manga corta y cuello de solapa.

¿La mala noticia? Que aún no hemos descubierto de donde es, pero Vicky Martín Berrocal seguro que nos lo chica pronto. Ella ha lucio esta prenda vaquera para ir a grabar el programa de Bertín Osborne en Andalucía en el que ella participa y lo ha combinado con un jersey de cuello alto negro.

Stories de Vicky Martín Berrocal. FOTO: @vickymartinberrocal

Para el invierno los petos vaqueros, y los modelos oscuros de pernera ancha y larga son los mejores para ir a trabajar o pasear por la ciudad.