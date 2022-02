Tres templos españoles de la moda vintage que puedes comprar por Instagram

Pese a la crisis que parece sufrir el sector, y que ha hecho que los números astronómicos que desde su creación hasta ahora venía manejando el fast fashion se encuentran en caída lenta pero constante, hay una tendencia de moda que no para de crecer, tanto en resultados económicos como en opciones. O quizás dos. Por un lado el super lujo, y por otro la ropa de segunda mano. Lo primero tiene su explicación, según los expertos, en el ahorro producido por las grandes y pequeñas fortunas durante la pandemia, que no han podido gastar su dinero en viajes, comidas y demás, y han querido aprovechar para invertir en objetos de deseo que superan algo el precio habitual, convirtiéndose en auténticas joyas. Pero, ¿ y lo segundo? Para responder a ello no podríamos limitarnos a una sola causa, si no que son varias las que han confluido para hacer de esta una nueva tendencia de compras que cada vez pisa más fuerte.

Muy en consonancia con la moda sostenible, la preservación del planeta y la concienciación por reducir el impacto de la industria en el mundo, los consumidores cada vez apuestan más por este tipo de ropa, que además cuenta con un factor muy importante: la originalidad, ya que difícilmente coincidiremos con alguien vestido igual.

Instagram es el escaparate perfecto para el vintage, y son muchas las tiendas que cuelgan día a día sus adquisiciones. Te enseñamos nuestras favoritas. Un consejo, no esperes a hacerte con una prenda porque vuelan.

DE SU PADRE Y DE SU MADRE

Es la favorita de las insiders y expertas en moda, que acuden a su perfil de Instagram para encontrarse con auténticas joyas a precios de lo más asequibles. Sus americanas, pero especialmente la devoción que tienen por las chaquetas austríacas es uno de sus handicaps. También encontramos originales cazadoras de piel y blusas románticas que son un auténtico sueño.

EL ARMARIO DE MADRID

Podríamos considerarlo el Zara de la ropa de segunda mano, ya que en este pequeño rincón de la capital (y en su perfil de la red social) vamos a encontrar de todo. Desde originales chaquetas y abrigos de piel o sintéticos hasta delicados caftanes, diademas, vestidos de fiesta o cinturones. Pero, además de ser una tienda vintage también es un atelier de diseños propio. Pura inspiración.

IMPARFAITE

Mucho antes de que la palabra vintage estuviese de moda, París había creado todo un mercado en torno a ella, el famoso “Mercados de las Pulgas”, donde la compraventa de objetos antiguos era una costumbre en la capital gala. Por ello no es de extrañar que Francia se acabase convirtiendo en el epicentro de este tipo de ropa, y las francesas en unas auténticas expertas. ¿Su sitio online favorito? Uno en el que encuentran desde los deseados Levi’s 501 antiguos hasta románticas rebecas bordadas.