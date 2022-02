Los cinco mejores conjuntos de Carrie Bradshaw en la nueva versión de Sexo en Nueva York

En menos de dos semanas, conoceremos cómo Carrie, Charlotte o Miranda acaban las historias que han empezado y nos tienen enganchados en And just like that. La secuela de Sexo en Nueva York está triunfando. Nos están encantando las tramas de las protagonistas y sus amigos, pero hay una característica que hace que la serie sea un básico cada noche: los looks de Carrie Bradshaw. Estamos convencidas de que todas las celebrities e influencers buscan cada una de las prendas que lleva la protagonista. Sí piensas que es complicado “copiar” el estilo de Carrie estás equivocada. ¡Sigue leyendo!

La chica más popular de la Gran Manzana sigue teniendo el glamour y estilazo que tenía en los noventa. Han demostrado todas que la edad no es ningún impedimento para llevar las últimas tendencias. Todos los looks son de infarto y por lo tanto, una guía estupenda para lograr una inspiración en los conjuntos de la semana o sábado noche.

Los mejores looks de Carrie Bradshaw

Para ir a tomar café

Este look pertenece al último capítulo. Aquí Carrie junta un abrigo denim con un vestido floral de tul. Todo el conjunto nos encanta, pero esta vez nos hemos fijado en esas botas cowboy blancas. Quedan fenomenal con un jean de tiro alto o una falda midi.

BOTAS COWBOY TACÓN (239,95 € )

Botas blancas estilo camperas. FOTO: Bronx

De paseo por la ciudad

Hemos escuchado muchas críticas sobre este conjunto. Nosotras los defendemos, porque une el estilo vintage de los años 20 con el propio del 2022. El pañuelo, que fue un básico el verano pasado entre todas las famosas, este verano lo llevaremos como Carrie. ¿Y los guantes? Otro accesorio viral de este año.

PAÑUELO CUADRADO ESTAMPADO CONFECCIONADO CON MATERIALES RECICLADOS (9.99€)

Pañuelo de seda con estampado. FOTO: Parfois

Unir dos colores

Carrie es muy atrevida y esto lo podemos comprobar cuando fusiona con tanta facilidad, colores que son difíciles. Nuestra opción favorita es el azul y verde. La escritora escogió una blusa azul de seda y una falda larga en verde aceituna. Acierto asegurado.

CAMISA ESTRUCTURA BOLSILLOS (19,95 €)

Camisa azul de algodón. FOTO: Massimo Dutti

FALDA PLISADA (23,99 €)

Falda plisada en color verde menta. FOTO: H&M

Collar de perlas

Quien tiene un collar de diamantes, tiene un tesoro. Carrie Bradshaw nunca abandona sus perlas. Este tipo de accesorios, añadirán un toque elegante a todos tus outfits. Si quieres uno, pero piensas que son muy caros, mira el que hemos encontrado.

COLLAR AIGUAFREDA (280,00€)

Collar brillante y elegante en diseño. FOTO: Atelier Customima

Vuelta al pasado, versionada

Seguro que cuando has visto el look de traje con corbata de Carrie, te recordó al mismo conjunto que usó en la primera película de Sexo en Nueva York. Eso sí, nos gusta mucho más el de ahora. Si tienes una reunión de trabajo o quieres arrasar, esta es la mejor opción.

BLAZER RECTA (49,95 €)

Blazer azul de corte recto. FOTO: Zara

PANTALÓN FULL LENGTH MASCULINO (29,95€)

Pantalón azul de traje. FOTO: Zara

Después de ver los cinco looks más ideales de Carrie y donde encontrar estas prendas, has comprobado que ser ella es más fácil de lo que imaginabas.