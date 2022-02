¿Sin regalo para San Valentín? 13 regalos de última hora para triunfar más que Cupido en el Día de los Enamorados

Ay amiga, sí, para ser sinceras nosotras también estamos un poco hartas de escuchar hablar de San Valentín. Eso solo nos pasa a las que no creemos en el amor o a las que os acaban de romper el corazón. Pero todo está mal enfocado. ¿Quién dice que en San Valentín se tiene que celebrar el amor a otro? No hay mejor día para celebrar el amor propio. Que por ahí se tiene que empezar siempre. Que ya sabéis que si no nos queremos a nosotras mismas, no podremos querer a nadie. Pero no solo eso, también es un buen día para celebrar el amor a tus amigas. Pero tranquilos chicos, que si estáis aquí para encontrar el regalo perfecto de última hora para vuestra pareja, también lo vais a encontrar. Que si en algo somos expertas es es eso.

¿Los mejores regalos de última hora de San Valentín? Aquí los tienes.

Un vestido rojo ‘made in Spain’

Un ramo de flores (precioso) siempre es un gran acierto

El perfume de Kiko Milano: una fragancia irresistible

Hasta Cenicienta te diría que sí con unos botines blancos

Una mascarilla de Maskk = 50 mascarillas desechables

Un brunch al más puro estilo Nueva York en el corazón de Madrid

Las joyas que proclaman el amor propio de UNOde50

Un planazo gastronómico en el Food Hall de Galería Canalejas

Una rosa de película

Un conjunto de Etam para celebrar el Self-love

Un anillo para toda la vida al más puro estilo Diana de Gales

El autobronceador concentrado de Glowfilter que arrasa en Instagram

Las joyitas para el amor más real que triunfan entre la Generación Z