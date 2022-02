Sara Carbonero se ha enamorado del look más básico con vaqueros de madre para llevar con sus joyas favoritas de San Valentín

“Fue la gata cómplice en el tejado,fue yo no te araño si me haces caso…Fue la risa plena de aquella foto,fue que al repetirla ya éramos otros…Fue el número opuesto en aquel bolsillo,fue al principio el juego de aquellos niños”. Así ha empezado el viernes Sara Carbonero, con la nueva canción de Manuel Carrasco, ‘Fue’. Y aunque muchos lo han visto como un mensaje y una respuesta a la noticia de su posible ruptura con Kiki Morente, nosotras solo entendemos que es una canción preciosa y que nosotras también llevamos en bucle toda la mañana. Y la periodista toledana ya sabemos que tiene muy buen gusto musical. Pero nosotras nos hemos fijado en su look más básico que ha combinado con sus joyas favoritas para San Valentín.

Y es que el amor está en el aire. A tres días para San Valentín, Sara Carbonero nos ha enseñado sus collares con corazones perfectos para celebrar el amor. Unas joyas de Agatha París, marca de la que Sara es imagen y tiene una colección propia de joyas.

Sara Carbonero ha vuelto a demostrar que el look más básico es el que mejor puede quedar y nunca falla. Por eso para este viernes ha combinado unos vaqueros de esos rectos y de tiro alto de toda la vida que tanto le gustan a nuestras madres con una camiseta blanca básica de manga corta.

Una camiseta que para darle un toque más de moda y tendencia, Sara Carbonero ha doblado un poco sus mangas para darle un toque más glamour a un look básico que todas tenemos en nuestro armario y que podemos copiarle este mismo viernes para irnos de merienda con amigas o a un after work de esos que tanto nos gustan para empezar el fin de semana con buen pie. Aunque el día no está muy soleado hoy en Madrid, es perfecto para lucirlo.