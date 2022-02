La Reina Letizia inaugura en solitario ARCO (pisando fuerte) con traje de raya diplomático y luciendo nuevo piercing

Está siendo un jueves diferente, con cambios de agenda para muchos y por un grave motivo. La agenda de los reyes Felipe y Letizia ha sufrido varias modificaciones de última hora debido al ataque de Rusia a Ucrania que ha comenzado esta madrugada. Aunque estaba previsto que los Reyes acudieran juntos a la inauguración de la feria de arte ARCO en Madrid, finalmente solo ha acudido la Reina Letizia y también se ha cancelado el viaje a La Palma ya que el Rey Felipe participará en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional que se celebrará en el Palacio de la Zarzuela. Pero volviendo a lo que nos ocupa en esta sección, el look de Letizia para inaugurar esta edición de ARCO en 2022. Si ya de por sí las apariciones de la Reina generan interés, en la Feria de Arte Contemporáneo es doble, puesto que los looks que elige no dejan a nadie indiferente. Del estilo rockero con un total look de cuero, pasando por rojo al blanco impoluto. Aunque esta mañana, la Reina ha apostado por un look mucho más sobrio teniendo en cuenta la situación que se está viviendo con el ataque de Rusia esta madrugada a Ucrania.

La Reina Letizia inaugura ARCO. FOTO: Chema Clares GTRES

Un estilismo de ‘working girl’ de lo más sobrio pero con un toque muy en tendencia que nos ha enamorado por sus grandes hombreras y cinturón ancho anudado en lazada en la misma tela y tejido de traje que nos recuerda a un kimono. Un look de lo más empoderado para esta inauguración en solitario.

GRAF4556. MADRID, 24/02/2022.- La reina Letizia, durante la inauguración de la 41ª edición de la Feria Internacional de arte contemporáneo ARCO, este jueves en Madrid. EFE/ Mariscal FOTO: MARISCAL EFE

Además, la Reina Letizia ha recogido su melena en un mono para lucir otra vez su nuevo piercing en la oreja que ya vimos hace una semanas pero esta vez con un par de aritos con piedras de colores para darle un toque más moderno.