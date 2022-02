Nuria Roca tiene claro que una camisa con lazada en el cuello eleva tu look a elegancia máxima al más puro estilo Gossip Girl

Vuelve el estilo preppy con mucha fuerza y Nuria Roca lo tiene claro. Las pasarelas y las grandes prescriptoras de moda ya nos han avisado: el estilo preppy ha regresado. El look preppy nació hace casi un siglo en los campus de las prestigiosas universidades de la Ivy League en la costa este de los Estados Unidos, que formaban a la élite estadounidense. Sin embargo, no fue hasta la década de 1980 que se hizo increíblemente popular en todo el mundo. Lady di fue una de las grandes prescriptoras de este estilo y luego fue Gossip Girl con nuestra querida Blair quien recuperó este estilo. Y Nuria Roca ya lució anoche una camisa con lazada en el cuello que eleva a elegancia cualquier look.

La camisa de Nuria es de Mirto. Y aunque no la hemos encontrado en la web de la marca seguiremos buscando porque es una maravilla, tanto por el estampado como por la lazada que eleva esta prenda a elegancia máxima para cualquier ocasión. Y la periodista valencia lo ha tenido muy claro para lucirla en las noches de ‘El Hormiguero’. Siempre apostando por estampados y colores arriesgados como a ella le gusta.

Y es que una blusa con lazada al cuello eleva cualquier estilismo a elegancia máxima. Es casi mágico como un simple detalle anudado puede transformar una camisa y elevarla a la máxima distinción. Por lo que, juntando ambas características obtenemos estas elegantísimas blusas que serán tu comodín favorito. Y Nuria Roca lo ha dejado claro combinando esta camisa con lazada con un clásico pantalón negro ancho, cinturón y unas sandalias.