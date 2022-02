Solo Tamara Falcó puede combinar estos pantalones de ‘efecto piel’ de Zara con una camisa súper sexy de Jacquemus de más de 500€

Ya sabéis amigas, que las noches de jueves se han convertido en nuestras favoritas. Y no porque nos vayamos de fiesta ni de cena de amigas, si no porque nos encanta ver los looks de Tamara Falcó y Nuria Roca en la tertulia de actualidad de ‘El Hormiguero’. Y aunque la agenda de la marquesa de Griñón no da descanso en este inicio de año, Tamara Falcó sigue encontrando su hueco para ir a trabajar al programa de Pablo Motos mientras sigue grabando su serie en Netflix al más puro estilo Georgina, que estamos deseando de ver. Y anoche Tamara volvió a dejar claro que sigue las tendencias al pie de la letra con este pantalón de Zara de ‘efecto piel’ (y tipazo) y esta camisa de más de 500 euros de Jacquemus que también es máxima tendencia y en su versión top ya está siendo copiado por todas las tiendas ‘low cost’.

Los pantalones de Zara de Tamara falcó son el modelo ‘straight’ y ya tiene lista de espera. Un pantalón de tiro medio con cinco bolsillos,pernera recta y larga que estiliza la pierna y te hace parecer más alta y esbelta.

Tamara Falcó en 'El Hormiguero'. FOTO: @tamara_falco

Tamara Falcó ha combinado el pantalón efecto piel de Zara con la estrella del look, una camisa satinada de la firma Jacquemus. La prenda es de estilo pijama que tiene el detalle del nombre de la firma en dorado como elemento distintivo. Diseño tonal, acabado satinado, cuello italiano, manga larga, placa del logo y acabado en tono dorado.

Camisa La Chemise Notte con logo (504€)

Camisa Jacquemus. FOTO: farfetch

De toda la vida, las tendencias de la pasarela han inspirado al resto de marcas para posteriormente aterrizarlas en tienda. Ahora, se le suma la viralización de prendas en Instagram, clones de lujo, como el cárdigan de Jacquemus que tiene el logo también en dorado como esta camisa de Tamara falcó y que seguro pronto también tenemos un clon en Zara.