Todas tus botas negras van a necesitar esta falda plisada de Mango para llevar con jerséis como Nuria Roca durante todo febrero

Si eres de las que en primavera y verano no se quita las falda midi, ahora también vas a querer llevarla durante todo febrero con botas como hizo ayer por la noche Nuria Roca en su cita semanal con ‘El Hormiguero’. Porque ya sabéis que si hay algo que esperamos durante toda la semana, son los jueves por la noche para ver los looks de Tamara Falcó y de Nuria Roca en la tertulia de actualidad del programa de Pablo Motos en Antena 3. Y una vez más no nos han fallado, cada una con su estilo propio que nos encanta por partes iguales y la presentadora valenciana a todo color como a ella le gusta.

Y es que Nuria Roca ha vuelto a lucir en ‘El Hormiguero’ uno de sus looks favoritos para estos días de invierno: jersey a todo color+falda+botas altas.

Un look a todo color en verde que Nuria Roca ha compuesto con un jersey de punto acanalado de mezcla de lana con alpaca de cuello redondo y en verde lima de Esprit, con una falda plisada acampanada de Mango en verde botella con un cinturón amarillo y botas altas negras. Y no necesita nada más para marcarse un lookazo de esos tan suyos.