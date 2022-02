Cinco prendas de Zara Niñas que son perfectas para llevar nosotros hoy mismo

Desde hace ya varios años una amiga estilista me enseñó un truco que a día de hoy sigue siendo de mis favoritas en cuestiones de moda. Es el de comprar ropa en las secciones de niños. Puede que de primeras suene algo raro o incluso imposible por las tallas, pero te puedo asegurar que no es así. Piensa en niñas como Victoria Federica, que antes de alcanzar la mayoría de edad ya tenía una altura que muchas de nosotras no conseguiremos nunca. Así que igual que hay niñas altas o más anchas, las tiendas de ropa necesitan ofrecer prendas en tallas mucho más grande lo que tu te piensas.

Pero por elegir una en concreto hemos querido recurrir a Zara, pero no al que estamos acostumbradas, si no al Zara Kids, o Zara Niños para entendernos. Ya desde mi época de estudiante intentaba darme una vuelta por esta sección en mis visitas a las tiendas del gigante Inditex para descubrir alguna ganga, y tras muchas pruebas descubrí que me valían más que las que yo pensaba. Solo hay que tener en cuenta varios trucos.

El primero es centrarse solo en aquellas prendas que incluyen la talla 13-14 años, hecha para una altura de 1,64 cm (más de lo que yo mido). Teniendo ya clara esta segmentación vamos al siguiente paso: apuesta por prendas más bien anchas y de cortes rectos, sin pinzas. Olvídate de las prendas ajustadas, ya que están hechas para niñas sin apenas pecho ni caderas, así que te quedarán demasiado justas de esas zonas, lo mismo que los pantalones tipo vaquero. Pruébate un vestido tipo túnica o un pantalón ancho de punto o de lino, esas serán tus prendas clave. Lo mismo pasa con jerséis, sudaderas y camisas. Deja los modelos crop pero la sección de adultos, a no ser que busques algo realmente corto. Y por último no dejes de lado los zapatos. Aunque no encontrarás tacones, los zapatos planos y las botas pueden llegar hasta el número 39.

Vestido combinado vivos, de Zara (25,95 euros)

Trench con forro de cuadros, de Zara (29,95 euros)

Mono combinado rio flores, de Zara (19,95 euros)

Sandalia de piel 100% vacuna en acabado nobuck, de Zara (35,95 euros)

Jersey punto liso en color verde menta, de Zara (12,95 euros)

Sin duda es una buena opción para comprar ropa más barata que en la sección de mujer, y además seguro que no coincidirás con nadie con la misma prenda, a no ser que sea una fiesta infantil.