Solo Sara Carbonero puede llevar el jersey más básico (con hombro caído) de la forma más boho y sexy

El inicio de 2022 de Sara Carbonero está lleno de cosas bonitas. Ya lo anunció ella el otro día. Y es que además de Slow Love, su programa en Radio Marca ‘Que siga el baile’, ahora la periodista ha anunciado en su cuenta de Instagram que ha puesto voz a uno de los personajes de la película de animación ‘Los Tipos Malos’, una nueva cinta de comedia para toda la familia. Carbonero ha doblado a Tiffany Peluchi, una reportera peculiar y espontánea. ¿Qué más le queda por hacer a Sara? Mientras nosotras nos hemos enamorado del jersey con el que ha ido a trabajar. Y es que todo parece que ayer Sara Carbonero grabó su programa, veremos si hoy nos muestra bien el look cuando suba a redes la entrevista de la semana.

Pero de momento, nosotras nos hemos enamorado del jersey más básico (con hombro caído) que Sara Carbonero luce de la forma más boho y sexy.

Stories Sara Carbonero. FOTO: @saracarbonero

Pero no solo por el diseño del jersey con un hombro caído, si no porque Sara Carbonero lo ha combinado con collares de diferentes tamaños, uno de los complementos favoritos de la toledana. Y aunque no sabemos como lo ha combinado, conociendo a Sara, apostamos que lo ha hecho con uno vaqueros que puede ser color negro y unas botas cowboy en el mismo. Aunque también quedaría perfecto con sus zapatillas favoritas, las Converse de plataforma.

Y es que todo lo que luce Sara Carbonero, lo agota. Para muestra la cazadora de flecos de Zara en color verde que fuimos las primeras en descubrir que era de Zara (sí, luego el resto nos copiaron, para variar) y que la periodista ha agotado tanto en la web de Inditex como en la mayoría de tiendas físicas de España. Lo que deja claro que es toda una influencer.