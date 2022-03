El primer vestido del verano de Zara ha llegado a la maleta de Amelia Bono antes que llegue la primavera y lo van a querer todas las invitadas perfectas

Nosotras somos así, no ha llegado aún la primavera y ya estamos pensando en verano. Pero esta vez no es nuestra culpa, si no de Amelia Bono que ya de vuelta en Madrid nos ha dejado esta fotografía en su cuenta de Instagram de sus vacaciones en República Dominicana con un vestido de nueva colección de Zara que es de ensueño. Pero no solo para lucir en nuestras noches de verano, en un paseo por la playa o en una cita romántica. Nosotras nos lo hemos imaginado para una invitada de boda en verano. Así que alerta invitada, porque si tienes una boda este verano, este vestido de Zara solo cuesta 69 euros y puede ser tu salvación.

Además, nos encanta como lo luce Amelia Bono con un moño, pendientes de aro y una pulsera amarilla.

VESTIDO VOLUMEN LARGO (69,95€)

Vestido volumen largo. FOTO: Zara

Se trata de este vestido boho de nueva colección de Zara con escote pico y acabados con volantes. Cierre en espalda con abertura y botón. Y todo ello de un color mostaza que además resalta el bronceado como queda claro en Amelia Bono después de esta semana de vacaciones en República Dominicana.

¿La buena noticia? Que aún está disponible en todas las tallas. Aunque no creo que tarde mucho en agotarse.