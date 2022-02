Carmen Lomana se convierte en la reina de las rebajas de Zara con esta camiseta ‘cut out’ que realza escote a los 30 o a los 60

Hasta en domingo Carmen Lomana nos deja un estilismo perfecto para copiar y nos crea una necesidad más de compra. ¿Pensaba que ya no ibas a comprar nada en las rebajas de Zara? Pues por culpa de la socialité, vamos a pecar hasta el último día en los descuentos de Zara. Pero no me pongas mala cara amiga, porque a ti te va a pasar lo mismo cuando veas esta maravilla de top con escote ‘cut out’ y mangas abullonadas que Carmen Lomana ha encontrado por solo 7 euros en las rebajas de Zara. Flipando es poco como estamos.

Hay tendencias en el mundo de la moda que jamás hubiéramos pensado que volverían y entre ellas está el‘cut out’, o la moda de las aberturas que ya triunfó en las pasarelas (Gucci, McQueen o Alexander WangNo hace falta esperar a los meses de calor para lucir esta tendencia por todo lo alto.) y que ahora se hace un hueco en el ‘street style’. Avisamos, viene pisando fuerte. La tendencia del ‘cut out’ consiste en hacer determinados cortes estratégicos a las prendas para estilizar la figura o añadir un toque diferente, e incluso sexy. Y Camen Lomana lo ha dejado claro con esta camiseta de rebajas de Zara.

CAMISETA CUT OUT VOLUMEN (7,99€)

Top cut out. FOTO: zara

No hace falta esperar a los meses de calor para lucir esta tendencia por todo lo alto. Desde jerséis, camisetas, vestidos o incluso pantalones. Es una tendencia que no puede faltar en nuestro armario en los próximos meses y Carmen Lomana como buena amante de la moda lo ha dejado claro con esta súper compra que ha hecho en las últimas rebajas de Zara y a un precio al que no nos podemos resistir. Ya sea para estrenarla hoy mismo o para guardarla para nuestras vacaciones de verano. Lo que tenemos claro es que la necesitamos en nuestra vida (y armario).