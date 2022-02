Amelia Bono se adelanta a la primavera con esta colorida falda de Zara

Hay algunas de nuestras it-girls patrias favoritas que siempre son una fuente de inspiración constante gracias a que al recurrir a marcas para vestir en su día a día suelen elegir tiendas a las que podríamos acudir cualquiera del resto de mortales, con precios bastante asequibles. Es gracias a sus publicaciones en Instagram como podemos ver que prendas se convertirán en virales, cuales se agotarán en menos de una semana, y una de las cosas que más me gustan de la red social, cómo combinarlo con diferentes opciones, especialmente con aquellas que ya tengas en tu armario.

Por eso es que no nos cansamos de recurrir a ellas una y otra vez a la hora de escoger nuestros iconos personales de moda. Entre ellas se encuentran Rocío Osorno (reconozcámoslo, no hay prenda viral de Zara que no haya llevado antes ella) o Amelia Bono. Aunque esta última tiene una clara predilección por otra firma del grupo Inditex, en concreto por Uterqüe, pues no había modelito, especialmente si era de piel, que la hija del ex ministro José Bono no hubiese lucido y compartido con nosotras. Pero parece que con el próximo cierre del que hasta ahora ha sido el sello de lujo de a empresa gallega, Amelia haya decidido volcar su amor hacia su tienda hermana.

Como prueba el último look que nos ha regalado aprovechando su visita a Sevilla para disfrutar de algunos de los desfiles de SIMOF (Salón internacional de la moda flamenca), lugar por el que poco a poco van pasando algunas de las famosas mejor vestidas de nuestro país e influencers como Victoria Federica. Amelia ha querido disfrutar del buen tiempo del que goza la capital hispalense adelantándonos alguna de las tendencias zareras que no vamos a dejar de ver en cuanto llegue la primavera.

Falda estampada de tiro alto, de Zara (25,95 euros)

En concreto una falda mini con colorido estampado geométrico y de aires sixty. Una pieza que cumple con dos de las tendencias que pegarán más fuerte la próxima temporada. Por un lado las mini faldas, que prometen ser las favoritas de los meses que vienen, y por otro el estampado inspirado en los años 60, que como podemos ver no se reduce solo a Zara, si no que Mango y su mono viral también siguen la misma línea. Incluso, la empresa catalana ha dedicado su primera colección exclusiva online a este tipo de print tan vintage y nostálgico.