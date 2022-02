Amelia Bono se apunta a la tendencia retro (que triunfa en Mango) con este conjunto que nos traslada a la década de los 70 para llevar con New Balance

No solo Sara Carbonero nos da envidia para empezar la semana, también Amelia Bono que ya lleva unos días disfrutando del calorcito y del buen tiempo en República Dominica y ahora ya camino de Santo Domingo. Y claro, no solo está disfrutando de días de descanso, relax y buenas temperaturas, si no que también nos está dejando lookazos que nos van a servir de máxima inspiración para copiar esta primavera y este verano. El estilo de la década de los 70 y lo hippie y boho es una de las grandes tendencias de nuevo este año y la nueva colección de Mango es buen ejemplo de ello. Pantalones campana, estampados retros y hippies y todo ello que mentalmente nos traslada a la Ibiza más pura. ¡Aquellos maravillosos 70′s! El estilo masculino de Diane Keaton en Annie Hall, los looks de calle de Lauren Hutton o Bianca Jagger en la década de los setenta, Studio 54. Todo ello inspira algunas de las creaciones de aire 70s y cómo no, también los chalecos de punto con estampados geométricos o de rombos que llevarían perfectamente en ‘La Tribu de los Brady’.

Si ya nos enamoramos hace una semanas del mono reto de la nueva colección de Mango que llevó María Fernández-Rubíes, ahora lo hemos hecho con este conjunto que nos grita primavera y buen tiempo por los cuatro costados.

Top crop retro (19,99€)

Top estampado retro. FOTO: Mango

Pantalón estampado retro (49,99€)

Pantalones retro. FOTO: Mango

Además, nos encanta que Amelia Bono lo haya combinado con unas zapatillas New Balance. Una combinación que le da un toque totalmente al conjunto y que nos parece perfecta para esos días de turismo o de no parar cuando llega el buen tiempo para ir andando a todos los sitios. Ya sea para patear Madrid como si fuera una turista o para ir al trabajo de lo más cómoda.