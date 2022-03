Esta firma de básicos madrileña es la favorita entre los millennial

Dicen los expertos que una de las peores cosas que le ha pasado a la moda en los últimos tiempos es el Normcore, aquella tendencia que ponía en valor la forma de vestir más anodina y corriente y que vivió un gran auge en el año 2014, convirtiéndose incluso en la tendencia más vista no solo en desfiles como el de Phoebe Philo para Celine, si no también en la calle. Una forma de gritarle al mundo que lo que importa en realidad es la persona, y no hace falta prendas extravagantes para ponerla en valor. Algo que parece ahora más importante que nunca. Con la pandemia que ha asolado al mundo, seguido del reciente estallido de la guerra entre Ucrania y Rusia vestir de manera extravagante puede parecer para muchos algo casi ofensivo. O simplemente el ambiente no acompaña ni nos anima a complicarlos la vida pasando horas ante el armario eligiendo que nos pondremos cada día.

De hecho, si nos paramos a pensar en nuestras influencers más seguidas dentro de nuestras fronteras, podemos comprobar que muchas se han hecho virales en los últimos tiempos por lucir prendas normales y asequibles. Es el caso por ejemplo de Victoria Federica y sus looks a base de vaqueros, o el de María Pombo. Algo que no quita que saquen sus mejores galas cuando se trata de pisar una alfombra roja, pero que más allá de momentos puntuales parecen empeñadas en buscar la comodidad en su día a día. Así que con toda esta situación no parece nada sorprendente que los valientes que se atrevan a emprender en este difícil momento nos sorprendan con propuestas innovadoras y adaptadas al mundo que nos rodea.

Y no nos referimos solo a marcas sostenibles, que también. Si no a firmas que apuesten por propuestas sencillas, minimalistas y versátiles pero que a la vez nos permitan llevarlas durante mucho tiempo, y con cierto punto genderless. Nuestro último descubrimiento en este sentido ha sido Ramsos, una marca que nació en pleno confinamiento y que está especializada en lo que ellos mismos definen como cool basics realizadas unidades limitadas, que incluyen detalles originales como patrones inesperados.

Su producción se realiza en España y Portugal, aunque son ellos mismos los que se encargan de diseñar la ropa, con la idea siempre en mente de crear prendas que no encuentran en el mercado y que todos queremos llevar en nuestro día a día.