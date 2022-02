Cómo saber si sufres depresión o ansiedad según un experto

Mucha gente piensa que el término salud se refiere solo al bienestar físico, pero lo cierto es que el estado anímico es otra faceta de la salud igual de importante, y más ahora en estos tiempos, donde los problemas de salud mental y las patologías se han disparado con motivo de la pandemia. Cada día nos encontramos con noticias en los medios de comunicación que nos hablan del crecimiento exponencial de pacientes que acuden a los hospitales en busca de ayuda profesional por este motivo, llegando incluso a saturar los centros especializados. Pero a la vez que esto se produce, en la sociedad parece haber cierto tabú al hablar de estos temas.

La depresión y la ansiedad son las causas más comunes, y lo cierto es que mucho más allá del estrés. Es una cuestión a la que muchas veces no le damos la importancia necesaria, achacándolo a una simple fase de tristeza o de desgana, pero puede ir mucho más allá. Por ello hemos querido hablar con Montserrat Diaz Duque, psicóloga y directora del centro especializado CETECO. A ella le hemos preguntado cuáles son las primeras señales de alarma que debemos tener en cuenta, y cómo darnos cuenta de que debemos ponernos en manos de un profesional.

Montserrat incide en que para pedir ayuda psicológica no tienes por qué presentar ningún trastorno o malestar grave. No significa que estes loco o seas débil... Todo lo contrario, es un acto de valentía y responsabilidad. A veces se puede acudir al psicólogo porque sentimos un fuerte malestar que nos afecta a nuestra vida cotidiana o no encontramos sentido, nos sentimos bloqueados y no sabemos por qué. Hay personas que aun sintiéndose bien necesitan o les gustaría aprender habilidades que permitan mejorar la sensación de bienestar y crecimiento personal, cultivando la felicidad, las fortalezas, la autoestima y el optimismo.

Le hemos preguntado cómo identificar los primeros síntomas, y nos ha contado 5 señales de alarma que pueden ayudarte a identificar la necesidad de acudir a un psicólogo:

1. No puedes llevar una vida normal. Tus emociones interfieren en tu vida cotidiana, (trabajo, colegio, deporte...) o con las que normalmente se disfruta ahora te cuestan o eres incapaz de realizarlas.

2. Tienes dificultades para resolver un conflicto, Si evitas enfrentarte a resolver ciertos problemas haciendo que perduren en el tiempo, te cuesta tomar decisiones generándote malestar.

3. Tienes problemas en tus relaciones (laborales, sociales, de pareja, familiares), y te sientes irritable o frustrado con facilidad.

4. Tu salud física está en peligro. Tienes problemas de sueño o de alimentación, dolores que no mejoran con tratamientos médicos. Si tienes angustia, opresión de pecho, taquicardias, ideaciones o pensamientos suicidas, pensamientos de hacerte daño.

5. Si no sabes qué hacer con tu vida, te sientes vacío, bloqueado, inseguro... Si necesitas repetir ciertas conductas para quedarte tranquilo, te sientes culpable, que no vales nada o desamparado.