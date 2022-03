Victoria Federica se corona en París enseñando tripa con pantalones cargo, chaqueta de piel y bolso naranja de 2.500€

“De la Torre Eiffel que se está muy bien, mon amour je t’aime”. Sin duda la canción de Zzoilo y Aitana podría ser la banda sonora de esta semana tan especial para Victoria Federica en París Fashion Week. Tanto es así que hasta Netflix podría hacer una serie al más puro estilo ‘Emily en París’ pero con nuestra royal como protagonista. ¿Qué no te lo crees? Pues solo hace falta hacer un resumen de todo lo que ha vivido esta semana Vic, fotografía con Rihanna incluida en el desfile de Dior. Pero si hay algo en lo que nosotros nos hemos fijado ha sido en sus looks. Y como triunfadoras las camisetas crop para enseñar tripa, pantalones cargo que son la tendencia del momento y mucho complemento en colores flúor. Y hace un momento nos acaba de dejar otro lookazo en sus Stories de Instagram.

No es la primera vez que Victoria Federica asiste a París Fashion Week. Ya lo hizo hace unas temporadas junto a su padre Jaime de Marichalar y encajó en este mundillo a la perfección. Y ahora no lo está haciendo con looks elegantes, si no con un estilo mucho casual y generación Z.

Victoria Federica en París. FOTO: @vicmabor

Y lo ha elegido para visitar la nueva colección de Roger Vivier y enseñarnos un bolso naranja de la marca. Se trata de una creación sublime, el Bolso Viv’ Choc es el nuevo modelo icónico de la Maison. Realizado artesanalmente en piel, se adorna por una interpretación de la icónica hebilla como una encantadora joya contemporánea.

Bolso Viv’ Choc en Piel (2.500 €)

Bolso Victoria Federica. FOTO: roger vivier

Estamos deseando ver los próximos looks de Victoria Federica que mañana viernes asistirá al desfile de Loewe.