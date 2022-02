AITANA revoluciona las redes sociales con este increíble cambio de look para debutar como actriz Disney junto a Miguel Bernardeau

Estamos muriendo de amor y no es para menos. ¿Estamos chillando? Sí, estamos chillando como dirían los millenials y nosotras ahora mismo somos una de ellas. Aitana se estrena en el mundo de la interpretación y loo hace por todo lo alto, y por la puerta grande, protagonizando la nueva serie española de Disney+ y además, lo hace con su novio y actor Miguel Bernardeau. Pero no solo estamos flipando con eso, si no también por el nuevo cambio de look de Aitana Ocaña y como no, de la mano del mago de las melenas más increíbles de España, Jesús de Paula.

Y como ha explicado el propio Jesús de Paula es un trabajo con mucho mimo y cuidado que tardó en realizar un día entero. “Para este nuevo proyecto nos hemos decantado por los reflejos rojizos que le aportan luz y calidez, dándole gran importancia a un cabello cuidado”. En declaraciones de Jesús de Paula a Lifestyle, “para este proyecto el personaje tenía que cambiar un poco, pero nosotros queríamos cuidar al máximo el cabello de Aitana. Por eso hemos utilizado un cobre muy natural que aporte calidez a su piel. Un cambio de look casi de nueve horas para que el cabello esté brillante y fuerte. Ha quedado un trabajo muy elegante que nos ha encantado el resultado, muy natural. Un cobrizo muy sutil con unas mechas cobres más intensas pero sin tocar la raíz”.

¡Y a nosotras también nos encanta! Ya estamos contando los días para que llegue esta nueva serie ‘La última’ a nuestras pantallas. ¡Emoción máxima!