Victoria Federica como gran estrella de la Semana de la Moda de París se apunta a la tendencia de los pantalones cargo más dosmileros

Sí, amigas, teníamos razón. Y nunca mejor dicho escribiendo en esta cabecera. Victoria Federica se ha ido de viaje a París para la Semana de la Moda y nosotras lo adivinamos ayer. Si es que a ojo de detective nadie me gana. Y si para viajar en avión de Madrid a París, la hija de Marichalar optó por un look cómodo con sus pantalones verde favoritos de Mango con zapatillas Nike, para su primer desfile también ha optado por un estilismo casual. El primer desfile ha sido el de la firma Off - White del fallecido hace unos meses Virgil Abrloh.

Stories de Victoria Federica. FOTO: @vicmabor

Y para ir al desfile, Victoria Federica ha optado por apuntarse a la tendencia de los pantalones cargo que todos llevamos en los 2.000 en nuestra adolescencia. Sí, adolescencia, que ya tenemos una edad. Lo adelantábamos a comienzos de temporada y, ahora, nos lo confirma Zendaya y Victoria Federica: los pantalones cargo que marcaron los 2000 regresan de nuevo. Y aunque fueras de las que los acabó odiando, los vas a volver a llevar.

Stories de Victoria Federica. FOTO: @vicmabor

El que fuese uno de los símbolos dosmileros por excelencia regresaba a nuestro armario, los estilismos que adereza este pantalón de bolsillos laterales y estilo aventurero. Los pantalones cargo de esta temporada vienen acompañados de looks elevados, pero Victoria Federica ha querido combinarlo con una camiseta crop negra de la firma y cinturón amarillo también de Off- White. O lo que es lo mismo, la marca la ha vestido de pies a cabeza para asistir a su desfile en París como una gran estrella.