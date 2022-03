MBFW Madrid recibe a la Reina Letizia para enseñar cómo es la moda emergente de España

La lluvia no impidió que la moda continuará. En el segundo día de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid en IFEMA, la década de los sesenta sigue en el ambiente, al igual que el tejido vaquero que consigue moldear y transformar la figura de la mujer. Si en la apertura hubo grandes invitadas como Victoria Federica o Eugenia Osborne, para hoy se esperaba una visita muy histórica. La Reina Letizia regresó, después de doce ediciones, a Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Allí Doña Letizia visitó a las jóvenes promesas que compiten este domingo en la segunda edición del premio Allianz EGO Confidence in Fashion.

En la segunda jornada hemos podido ver las propuestas de Andrés Sarda, Roberto Torreta o Teresa Helbig. Cada uno, bajo su esencia personal, configura a través de sus diseños cómo es la mujer, y que cualidades tienen que potenciar en las nuevas temporadas. Está claro, que en esta edición tenemos que viajar al pasado. Algunos nos están llevando a los sesenta y otros, a recordar a las mujeres escritoras que marcaron un antes y después en el feminismo.

La reina española Letizia llega a la 75ª edición de la Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2022 en Madrid, el viernes 11 de marzo de 2022. FOTO: Jesus Briones GTRES

Andrés Sarda

Andrés Velencoso desfilando para Andrés Sarda en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. FOTO: Mercedes-Benz Fashion Week Madrid

Parece que los años 70 están siendo un básico en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Andrés Sarda, firma icónica en lencería y ropa de bañador, fue el encargado de inaugurar el segundo día en IFEMA. ¿La sorpresa de la marca española? Que apostó por el vaquero y los colores neón, para llevarnos de fiesta a la mítica discoteca de Studio 54. Mediante el denim y tonos estrambóticos realizó construcciones muy sesenteras, dejando ver sus famosas piezas de lencería. Andrés Velencoso fue la guinda del pastel, luciendo transparencias de encaje y hasta un corsé.

Isabel Sanchís

Una modelo luce una creación de "Isabel Sanchis" en la pasarela de la colección durante la Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2022 en Madrid, el viernes 11 de marzo de 2022. FOTO: Jesus Briones GTRES

Vestidos largos, paleta con colores diversos y funcionales y el toque elegante son tres características que tiene Isabel Sanchís. La nueva colección de otoño/invierno está basada en la diversidad cultural y en cómo la moda puede conectar con cualquier tipo de sociedad. Para contar esta historia, la firma realizó piezas geométricas y volúmenes artesanales. Un básico de Isabel Sanchís es la gama de vestidos de noche y por supuesto, no nos defraudo. Viste a la mujer con la máxima elegancia, pero sin renunciar a la comunidad.

Hannibal Laguna

Una modelo luce en la pasarela de colección una creación de "Hannibal Laguna" durante la Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2022 en Madrid, el viernes 11 de marzo de 2022. FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

No todo el mundo tiene esa capacidad de unir los tejidos de los años 50 y los colores psicodélicos de los 60. Hannibal Laguna es esa firma, que consigue esta fusión con la gran habilidad de que salgan diseños de Alta Costura. Crepe satín, organzas de seda y delicadas gasas han sido las bases del origen creativo, que han evolucionado en prendas sutiles, elegantes y sensuales. Por cierto, la colección se llama PSICODELIC SHOCK y al saber el nombre, comprenderás mejor la historia.

Esther Perbandt

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid en cada edición siempre invita a diseñadores de otros países de Europa. Para esta edición, Esther Perbandt de Berlín presentó su fashion film con el título de “L’Atelier Dream Machine”. La diseñadora fundó la firma con 18 años, y desde ese momento ella tenía claro que quería marcar y crear tendencias propias. Para la nueva colección se inspira en aquellos papeles que quemamos para olvidar recuerdos, pero que con el paso del tiempo siguen en nuestra memoria. Esther Perbandt utilizó para su colección impresiones digitales en seda para bufandas y acabados artesanales a mano de origen italiano.

Roberto Torreta

Una modelo luce una creación de "Roberto Torreta" en la pasarela de la colección durante la Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2022 en Madrid, el viernes 11 de marzo de 2022. FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

La colección de otoño/invierno de Roberto Torreta es la mejor representación del toque romántico que tienen estas estaciones. Corte midi, tejidos satinados y la fusión del marrón con el dorado, han sido las esencias principales de la línea. Aunque la marca tiene un recorrido histórico en la industria de España, la sostenibilidad está presente. El diseñador combinó tecnología CAD y métodos de corte tradicional. ¿Los básicos de la colección? Sin ninguna duda: diseños twin, abrigos, chaquetas y pantalones en tejidos que invitan a un cálido y confortable espacio.

Teresa Helbig

Una modelo luce una creación de "Teresa helbig" en la pasarela de la colección durante la Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2022 en Madrid, el viernes 11 de marzo de 2022. FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

Uno de los desfiles más esperados en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid es el de Teresa Helbing. La diseñadora mostró a través de la moda, el impacto que tienen las escritoras en la moda y en la sociedad. Ella utilizó como referencia a Virginia Woolf, Lucia Berlin, Clarice Lispector o Carson McCullers. Se imaginó como las mujeres de esas épocas, buscaban sus libros en las bibliotecas o librerías para adentrarse en historias románticas y feministas.

Jorge Vázquez

Una modelo luce una creación de "Jorge Vázquez" en la pasarela de la colección durante la Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2022 en Madrid, el viernes 11 de marzo de 2022. FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

¿Quién no escuchó alguna vez las historias que se han vivido en el Museo Chicote de Madrid? Jorge Vázquez, viaja al pasado y hace un recorrido por ese club que han visitado personajes tan icónicos como Ava Gardner o Lola Flores. Jorge Vázquez presenta unos diseños basados en esas mujeres que se sumergían en la noche madrileña con sus mejores looks. Todas las prendas han estado ambientadas en la década de los sesenta y en los movimientos femeninos y sensuales. El juego de colores y la luz en los vestidos no faltó en ninguna prenda. ¿La sorpresa? La introducción de la chaqueta torera en tono rosa.

Brain & Beast

Una modelo luce una creación de "Brain and Beast en la pasarela de la colección durante la Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2022 en Madrid, el viernes 11 de marzo de 2022. FOTO: Sergio R Moreno GTRES

Cada persona tiene un componente genético diferente, y esto a lo largo de la vida es más visible. ¿Qué tiene que ver la ciencia con la última colección de Brain & Best? Mucho más de lo que imaginas, porque el diseñador habla mediante la composición de piezas, del puzzle interno que somos. Fue el último desfile de la jornada y fue el mejor cierre. El público volvió a ver el color, la diversión y la contraposición de tejidos propios de Brain & Beast.